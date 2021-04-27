Силовики провели обыски на челнинском кладбище

В понедельник, 26 апреля, в Набережных Челнах следователи провели обыски. Они интересовались ходом похоронного бизнеса, сообщили «Челнинские известия».

«Первый раз слышу про обыски, потому что до сих пор на больничном. Ничего не могу сказать, ничего не знаю», — приводит издание слова директора кладбища Ришата Шайхулова.

По некоторым данным, силовики провели выемку документов за несколько лет.

Представители сферы ритуальных услуг пожаловались изданию на сильную конкуренцию и признали, что в этой отрасли одни компании часто пишут жалобы на другие.

В январе Управление Федеральной антимонопольной службы по РТ вынесло предупреждение исполкому Набережных Челнов. Ведомство усмотрело в действиях городской администрации признаки ограничения конкуренции. Это произошло из-за предписания исполкома передать вывоз тел умерших от коронавируса единственной организации - МУП «Горкоммунхоз».

