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Происшествия 20 февраля 2025 09:56

Силовики предотвратили теракт спецслужб Украины в Саратовской области

Силовики предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы в отношении одного из чиновников Саратовской области.

Как сообщает РИА Новости, в нем участвовал россиянин, завербованный в прошлом году на Украине. В Киеве он прошел спецподготовку.

Действуя по указанию куратора, он изъял из схрона взрывное устройство с поражающими элементами, чтобы подорвать автомобиль чиновника.

Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

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