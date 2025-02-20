Силовики предотвратили теракт спецслужб Украины в Саратовской области
Силовики предотвратили теракт, который планировали украинские спецслужбы в отношении одного из чиновников Саратовской области.
Как сообщает РИА Новости, в нем участвовал россиянин, завербованный в прошлом году на Украине. В Киеве он прошел спецподготовку.
Действуя по указанию куратора, он изъял из схрона взрывное устройство с поражающими элементами, чтобы подорвать автомобиль чиновника.
Во время задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.