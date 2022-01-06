Силовики освободили центральную площадь и резиденцию Президента в Алма-Ате

Сотрудники правоохранительных органов освободили в Алма-Ате центральную площадь и резиденцию Президента Казахстана. Об этом передает телеканал «Хабар-24».

Согласно информации ТАСС, площадь Республики была полностью очищена – здесь еще находятся военные, иногда слышны выстрелы.

Напомним, что жители республики вышли на массовые митинги в начале этого года. Причиной стало двукратное повышение цен на сжиженный газ. Вслед за этим последовала отставка Правительства и принят ряд мер, однако протестные акции не завершились, наоборот, столкновения с правоохранителями стали более частыми.

Накануне на всей территории республики начал действовать режим чрезвычайного положения. Также глава государства обратился к лидерам других стран — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу.