Силовики нашли ударный дрон ВСУ «Баба-яга» при обыске в офисе в Москве

Украинский БПЛА силовики нашли во время обысков в офисе, расположенном на западе Москвы, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, при проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства «Баба-яга»

Сообщается, что проходил обыск еще вчера. В данный момент ладельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.

Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом 25 и 50 килограммов.