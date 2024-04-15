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Силовики нашли ударный дрон ВСУ «Баба-яга» при обыске в офисе в Москве
Украинский БПЛА силовики нашли во время обысков в офисе, расположенном на западе Москвы, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, при проведении обыска в офисе на Партизанской улице обнаружен беспилотник украинского производства «Баба-яга»
Сообщается, что проходил обыск еще вчера. В данный момент ладельца дрона допрашивают, он дает объяснения по факту покупки БПЛА.
Российские военные называют «Бабой-ягой» одну из переделанных моделей сельскохозяйственных дронов — они несут боеприпасы, чаще всего минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, а также бомбы весом 25 и 50 килограммов.
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