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Происшествия 16 августа 2023 10:01

Силовики могут получить право на получение данных с электронных устройств до решения суда

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МВД России разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Соответствующая информация появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Стоит отметить, что оперативно-розысные мероприятия в РФ могут проводить, в частности, сотрудники МВД и ФСБ.

Таким образом, в случае принятия поправок к закону, силовики смогут быстро и до судебного предписания получить доступ к «информации, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи», включая интернет.

Сейчас для получения доступа к таким данным нужно решение суда.

#поправки к закону #мвд
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