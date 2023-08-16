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Силовики могут получить право на получение данных с электронных устройств до решения суда
МВД России разработало поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности», по которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через интернет. Соответствующая информация появилась на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Стоит отметить, что оперативно-розысные мероприятия в РФ могут проводить, в частности, сотрудники МВД и ФСБ.
Таким образом, в случае принятия поправок к закону, силовики смогут быстро и до судебного предписания получить доступ к «информации, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи», включая интернет.
Сейчас для получения доступа к таким данным нужно решение суда.
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