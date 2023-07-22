Силовики ликвидировали вооруженного мужчину, захватившего коттедж в Подмосковье

Нейтрализован злоумышленник в коттеджном поселке в Истринском районе Московской области, сообщает информационный интернет-портал «МВД МЕДИА».

Как указано в сообщении, сегодня в одном из коттеджных поселков Истринского района неизвестный проник в частный дом. После того, как сработала сигнализация, на место прибыли полицейский и сотрудники охраны. Вооруженный мужчина взял полицейского и сотрудников охраны в заложники, но им удалось сбежать.

Позднее на место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

«Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, было принято решение о проведении силового задержания в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован», – указано в сообщении.