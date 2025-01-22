Сильный зимний шторм в Новом Орлеане побил дневной рекорд по количеству снега

На Новый Орлеан (город в штате Луизиана, США) обрушился сильный зимний шторм, который установил новый однодневный рекорд по объему снега. К полудню в Международном аэропорту Луи Армстронга (Новый Орлеан) выпало 8 дюймов снега. К слову, предыдущий рекорд зафиксировали 31 декабря 1963-го – 2,7 дюйма, сообщает Fox Weather.

«Мощный и смертоносный зимний шторм пронесся по югу во вторник, обрушив сильный снегопад на районы, где редко бывают хлопья или очень холодные условия. Шторм побудил Национальную метеорологическую службу выпустить первое в истории предупреждение о снежной буре для юго-запада Луизианы и юго-востока Техаса», - говорится в сообщении.

Согласно данным Национальной метеослужбы, к северу от центра города в Мид-Сити выпало 9,5 дюймов снега.

Также метель сопровождалась сильным ветром – более 45 миль в час. Как отмечают журналисты, вдоль озера Пончартрейн в Новом Орлеане «пальмы качались на ветру среди падающего снега и почти метельных условий».

Из-за непогоды департамент транспорта даже закрыл мост через озеро Пончартрейн.