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Руc Тат
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Происшествия 20 июля 2023 15:25

Сильный ветер выбил стекла в одной из квартир в Казани

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Сообщение о том, что в Авиастроительном районе Казани в одной из квартир разрушено остекление, поступило сегодня в 12.51 на единый номер вызова экстренных служб 112. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, сотрудники установили, что в одной из квартир дома №6 по улице Симонова из-за сильного порывистого ветра на балконе произошло нарушение остекления балконной рамы и остекления двери.

Отмечается, что в этот момент в квартире находились 4 человека, никто не пострадал.

#МЧС #сильный ветер #Казань
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