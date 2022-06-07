Сильный ветер в Казани повалил дерево на едущий автомобиль
В Казани из-за сильного ветра рухнули два дерева, сообщили «Татар-информу в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Так, на улице Габишева дерево рухнуло на едущий по дороге автомобиль Mitsubishi. Водитель оказался заблокирован в салоне. Прибывшие на место спасатели распилили дерево и помогли емужчине выбраться. Помощь медиков мужчине не понадобилась.
Кроме того, сильным порывом ветра повалило дерево в Бугульме.
В результате падения деревьев повреждены два авто и линии электропередачи, люди не пострадали.