Сильный ветер в Казани повалил дерево на едущий автомобиль

ГУ МЧС России по РТ

В Казани из-за сильного ветра рухнули два дерева, сообщили «Татар-информу в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Так, на улице Габишева дерево рухнуло на едущий по дороге автомобиль Mitsubishi. Водитель оказался заблокирован в салоне. Прибывшие на место спасатели распилили дерево и помогли емужчине выбраться. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, сильным порывом ветра повалило дерево в Бугульме.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

В результате падения деревьев повреждены два авто и линии электропередачи, люди не пострадали.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ



