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Происшествия
7 июня 2022  14:47
Полина Шевчук

Сильный ветер в Казани повалил дерево на едущий автомобиль

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Сильный ветер в Казани повалил дерево на едущий автомобиль
ГУ МЧС России по РТ

В Казани из-за сильного ветра рухнули два дерева, сообщили «Татар-информу в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Так, на улице Габишева дерево рухнуло на едущий по дороге автомобиль Mitsubishi. Водитель оказался заблокирован в салоне. Прибывшие на место спасатели распилили дерево и помогли емужчине выбраться. Помощь медиков мужчине не понадобилась.

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

Кроме того, сильным порывом ветра повалило дерево в Бугульме. 

 

Фото: ©  ГУ МЧС России по РТ

В результате падения деревьев повреждены два авто и линии электропередачи, люди не пострадали.

 

Фото: © ГУ МЧС России по РТ


 

 

#упало дерево #МЧС РТ #штормовое предупреждение
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