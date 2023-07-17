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Общество 17 июля 2023 18:25

Сильный ветер, грозы и до +28 градусов ожидаются в Татарстане во вторник

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Сильный ветер, грозы и до +28 градусов ожидаются в Татарстане во вторник
фото: © архив «Татар-информ»

Завтра, 18 июля, на территории Татарстана ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах днем — грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Порывы ветра днем могут достигать 15–20 м/с, предупреждают синоптики.

Ночью столбики термометров покажут от 13 до 18 градусов, днем — от 23 до 28. На юго-востоке днем будет прохладнее — от 20 до 22 градусов.

#прогноз погоды #гроза #сильный ветер
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