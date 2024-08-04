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Сильный ветер, дожди и до +27 градусов ожидаются в Татарстане
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Фото: © «Татар-информ»
В воскресенье, 4 августа, в Татарстане прогнозируются переменная облачность, кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.
Ночью местами возможен туман, днем также ожидаются усиления ветра до 15-20 м/с.
Температуры воздуха ночью составят от 12 до 17 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до 22-27.
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