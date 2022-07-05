«Сильный подход»: агент Ткаченко раскрыл рецепт противостояния «Рубин» решениям ФИФА
Известный футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, как «Рубин» пытается противостоять решению Международной федерации футбола (ФИФА) о разрешении приостановить контракт между легионерами и клубами под эгидой РФС до 30 июня 2023 года.
- «Рубин» пытается это делать, но чуть-чуть по-другому — не платить обязательные транши за прошлые трансферы игроков, которые уходят из-за этого решения, они подтягивают ФИФА к ответственности, оценивая амортизацию и пропорции времени, проведенного здесь. Это сильный подход, будет интересно посмотреть, как они с этим справятся, - цитирует агента Sport24.
Стоит напомнить, что из-за ситуации на Украине ФИФА разрешила игрокам приостановить контракты с клубами РПЛ и безнаказанно перейти в другой чемпионат.
Автор: Никита Давыденков