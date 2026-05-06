Сильные телом и духом: в Казани открылся Военно-спортивный форум «Кубок Победы»

Фото: © «Татар-информ»

На казанском стадионе «Динамо» прошло открытие Военно-спортивного форума «Кубок Победы» среди учащихся специализированных классов Республики Татарстан и Луганской Народной Республики, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии по действующим правилам соревнований по легкой атлетике и служебно-прикладным видам спорта приняли участие Васильевская кадетская школа – интернат им. Героя Советского Союза Николая Волостнова, Елабужское суворовское военное училище МВД России, Технологический лицей «Алгоритм» – отряд имени Героя Российской Федерации Ивана Додосова, Лицей № 159 г. Казани, Школа № 137 г. Казани, Луганский кадетский корпус следственного комитета Российской Федерации, а также сборная команда города Лисичанска и сборная команда города Рубежного.

Фото: © «Татар-информ»

Открывая форум, первый заместитель Председателя ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин поприветствовал участников от имени Председателя ФСО «Динамо» РТ, руководителя администрации Раиса Республики Татарстан Асгата Сафарова.

«Название форума «Кубок Победы» говорит о многом. Мы отдаем дань памяти Великой победе советского народа в Великой Отечественной войне. Огромные слова благодарности за то, что они сделали, даже порой ценой своей жизни. И наш долг – помнить об этом. Россия – великая страна, и мы гордимся ей. Быть сильными и храбрыми. Знать свою историю и любить свою страну. Наверное, сейчас это самое главное», – обратился к участникам Салават Гайсин.

Фото: © «Татар-информ»

В открытии соревнований приняла участие руководитель проекта «Динамо» РТ «Крылья нового взлета», член Общественной Палаты РФ, советник председателя «Динамо» РТ Ольга Павлова.

«В этом году впервые будут соревноваться участники проекта из Лисичанска и Рубежного, а также учащиеся Луганского кадетского корпуса следственного комитета РФ, где обучаются дети погибших защитников Донбасса. И сегодня эти дети стоят в одном строю с кадетами Татарстана», – поделилась Ольга Павлова.

Также она отметила, что Татарстан проделывает огромную работу, давая возможность приезжать детям с новых территорий в детские лагеря в Анапе, Крыму и Татарстане в круглогодичном режиме.

«Эти дети – это будущее Луганских и Донецких территорий. Именно они в будущем примут на себя управление новыми историческими регионами. И, по сути, мы их готовим к этому духовно и физически», – подчеркнула Ольга Павлова.

Фото: © «Татар-информ»

Военизированные соревнования пройдут в 3 тура: комбинированная эстафета 4 х 200 метров, силовое многоборье и сборка-разборка автомата Калашникова.