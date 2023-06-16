«Сильные регионы – сильная Россия»: эксперт прокомментировал участие субъектов РФ в ПМЭФ

У российских регионов есть большой потенциал роста. Об этом на площадке Экспертного клуба сказал доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров, комментируя важность для Татарстана и других субъектов РФ проведения Петербургского международного экономического форума.

«Сильные регионы — сильная Россия. Мне кажется, что у регионов России есть большой потенциал роста. Надо развивать внутренний рынок и использовать внутренние резервы и ресурсы по максимуму», — сказал Сидоров.

Гендиректор ООО «Таймас-групп», предприниматель с 14-летним стажем Динар Минахметов отметил, что участие регионов в форуме позволит их руководителям налаживать прямые коммуникации с дружественными России странами и участниками события.

«Приятно осознавать, что сейчас наше Правительство делает акцент не только на выстраивании внешнеполитических связей, но и делает ставку на потенциал внутреннего рынка, а еще более важно — регионов. Это плюс как для всей страны в целом, так и для каждого региона в частности. Ведь, действительно, в каждом регионе сосредоточено большое количество талантливых, перспективных и идейных людей, чьи возможности не могут раскрыться в полной мере из-за отсутствия финансирования», — рассуждает Минахметов.

Он отметил, что ПМЭФ — это прекрасная возможность улучшить инфраструктуру внутри региона.

«А это развитие туризма, транспортных путей, строительство новых объектов и жилого фонда, развитие гостинично-ресторанного бизнеса, ну и само собой IT-технологий», — перечислил предприниматель.