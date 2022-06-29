Сильнейших батыров России определят на празднике Сабантуя в Мордовии

Мордовия в этом году впервые примет Всероссийский сельский Сабантуй. Праздник плуга будет проходить в Лямбирском районе в течение двух дней: 1 июля в райцентре состоится концерт творческих коллективов, а основные мероприятия пройдут 2 июля в селе Аксёново.

На фестивале будут несколько площадок. Одна из основных – для состязаний в национальной борьбе корэш. По словам вице-президента Федерации корэш и борьбы на поясах Мордовии Дениса Муртазина, подготовка к Сабантую идёт полным ходом.

«За организацию площадки отвечает Министерство спорта и молодежной политики Республики Мордовия. Для борьбы корэш будет оборудована специальная площадка с коврами, подиумом и трибунами на 1300 человек. В Мордовию приедут сильнейшие борцы России. Победителю достанется ценный приз – автомобиль. Именно поэтому состязания будут особенно интересными», - сказал Муртазин.

По его словам, ограничений в весе не будет. В планах провести борьбу для борцов трех весовых категорий: 80 кг, 90 кг и 90 плюс. На майдане пройдут и юношеские показательные выступления по борьбе корэш по весовым категориям: 32 кг, 35 кг и 38 кг. Главным судьей будет олимпийский чемпион, чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, уроженец Республики Мордовия Алексей Мишин.