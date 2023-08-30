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Сильнейшие спортсмены России и Узбекистана встретились на Кубке Раиса РТ по конкуру
В Казани стартует заключительный день Кубка Раиса Татарстана по конкуру. Накануне событие собрало на манеже Республиканской детско-юношеской спортивной школы по конному спорту сильнейших спортсменов из России и Узбекистана.
В церемонии награждения принимали участие президент Федерации конного порта России Марина Сечина, президент Федерации коневодства и конного спорта РТ — глава Минсельхозпрода республики Марат Зяббаров и президент Федерации конного спорта Узбекистана Бахромжон Газиев.
Ожидается, что турнир сегодня посетит Раис Татарстана Рустам Минниханов. Зрителей ожидают соревнования на приз Раиса Татарстана для детей, юношей и взрослых всадников, в том числе маршрут Гран-при с препятствиями высотой до 150 см. Общий призовой фонд турнира свыше 3,5 миллионов рублей.
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