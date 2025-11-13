news_header_top
Общество 13 ноября 2025 12:57

Сильнейшая магнитная буря в этом году идет на спад

Самая сильная геомагнитная буря 2025 года достигла пика и сейчас убывает, но может продлиться еще около суток. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Развитие бури значительно отличалось от первоначальных прогнозов: предполагалось, что три газовых облака, выброшенных Солнцем, достигнут Земли последовательно, причем последнее должно было быть особенно мощным, тем не менее, как было на самом деле, ученые дать ответа не могут. Предполагается, что сильный выброс, догнав предыдущие облака, разогнал их, увеличив скорость и силу удара, но потеряв часть своей собственной мощи.

«На данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек заметно снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов считается маловероятной», – пишут в лаборатории.

