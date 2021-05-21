Усиление России в Азии и фактор Афганистана: финальные темы клуба «Валдай» в Казани

«Все заинтересованы в сильной России»

Финальный день конференции стартовал с закрытой сессии под названием «Политика России в Центральной Евразии и ее восприятие региональными державами».

Главный тезис встречи выразил член Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан ​Марат Шибутов. По его словам, спикеры сошлись во мнении, что сегодня Россия должна быть не только сильным, но и ответственным государством, которое следует условиям договоренностей.

«России надо быть не только сильной, но нужно больше соблюдать договоренностей, развивать созданные интеграционные объединения», — сказал Шибутов.

Он отметил, что роль России в Центральной Азии со временем будет меняться, что уже видно по постепенному наращиванию влияния страны в рамках Евразийского экономического союза.

Мнение Шибутова поддержал и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО МИД России Иван Сафранчук.

«Все заинтересованы в сильной и дееспособной России, партнеры ждут от нее последовательности и определенности в своей политике», — подчеркнул научный сотрудник.

Евразийский союз и водород как фактор построения «зеленой» экономики

Модератором второй сессии «Будущее для „особых“ отношений России и стран Центральной Азии» стал научный директор Германо-Российского форума, политолог Александр Рар.

Политолог выразил мнение, что у России, стран Центральной Азии и Китая получилось наладить взаимовыгодное сотрудничество и создать эффективную интеграционную структуру, с которой придется считаться европейцам. Центральноазиатские государства выступили инициаторами продуктивного сотрудничества с Россией на основе равенства, чего никогда не было на западном направлении, считает эксперт.

«Этот механизм работает и будет работать в будущем. Остается лишь дождаться момента, когда ЕС придется признать Евразийский союз в качестве партнера», — подчеркнул Александр Рар.

Другой важной темой открытой дискуссии стала экология и возобновляемые источники энергии.

«Мы должны спасать планету, и в этой связи Центральная Азия очень важная точка в мире. Потому что одним из факторов построения „зеленой“ экономики является водород», — уверен Рар.

К тому же тренд на развитие «зеленой» энергетики, в том числе водородной, может подтолкнуть Европу к активному сотрудничеству со странами центральноазиатского региона. Эксперт отметил, что многие из стран Центральной Азии обладают значительными запасами водных ресурсов, которые являются сырьем для производства водородного топлива. Подобное сотрудничество могло бы стать взаимовыгодным для обеих сторон.

«Правительства Европы сейчас всерьез обсуждают водородную тему, а Центральная Азия имеет большие запасы воды», — пояснил политолог.

В будущем на фоне роста спроса на «зеленую», экологичную энергетику именно фактор водных ресурсов может стать одним из ключевых в вопросах экономического взаимодействия Европы и Азии.

«Для стран Центральной Азии проблема природосбережения очень острая и не такая, как для стран Евросоюза. Это проблема гораздо острее, и забота не о перспективах будущих поколений, а выживание поколений нынешних», — сказала на заседании директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева.

Наиболее эффективным решением для центральноазиатских стран сейчас, по мнению Лихачевой, может стать развитие «синего» и «зеленого» финансирования, а не покупка дорогого оборудования, сберегающего экологию.

Четыре сценария для Афганистана

В своем выступлении Александр Рар коснулся и вопроса вывода войск США из Афганистана, который сильно повлияет на дальнейшую судьбу региона.

«Тема Афганистана архиважная. Миссия Запада и цель политики НАТО — стабилизировать страну, создать там нужные условия процветания там демократии — не выполнена», — подчеркнул спикер.

Рар выделил для страны три сценария развития событий: Центральная Азия будет интегрировать Афганистан в ОДКБ, страна станет частью Большого Востока и примет главенство Ирана или Пакистана либо территория будет находиться под влиянием Китая. Четвертый ход развития событий предложил академик РАН, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин.

«Если Афганистан будет стабильным государством после вывода войск, то можно разыграть любой из трех сценариев. Если же там будет продолжаться внутренняя междоусобица, то это сценарий перехода власти в руки талибов и установление там режима исламского эмирата», — сказал Наумкин.

Общую черту сессии и финального дня конференции международного клуба «Валдай» в Казани подвел Марат Шибутов.

«Сейчас регион и Россия находятся на перепутье. Политика других центров силы, в частности Евросоюза, США, Китая, ставит перед нами достаточно сложные условия для дальнейшего существования», — сказал Шибутов.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был создан в 2004 году. Выбор названия клуба связан с местом проведения первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай. За годы существования клуба в его работе приняли участие более тысячи представителей международного научного сообщества из 71 страны мира. В их число входят профессора крупнейших мировых университетов — Гарвардского, Колумбийского, Джорджтаунского, Стэнфордского, Карлтонского, Лондонского, Сорбонны и других.

В заседаниях дискуссионного клуба «Валдай» в Казани приняли участие более 60 экспертов из 16 стран — России, Афганистана, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Франции и Эстонии.