Силкин считает, что «Балтика» - не самый трудный соперник, «Динамо» должно его обыгрывать

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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о грядущем матче «бело-голубых» с «Балтикой».

«Конечно, если «Динамо» ставит перед собой самые высокие задачи, никак нельзя терять очки в матче с «Балтикой». Тем более это не самый серьёзный соперник, и в игре с ним нужно обязательно брать три очка. От «Динамо» всегда ждут чемпионства. Посмотрим, получится ли это. Если в первый год работы Карпина «Динамо» попадёт в тройку, это будет удовлетворительный результат», – сказал Силкин «Чемпионату».

Напомним, игра «Динамо» с «Балтикой» состоится сегодня, 18 июля, в 20:30 по мск. Это встреча откроет первый тур РПЛ сезона 2025/26.