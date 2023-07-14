Силами ПВО в Воронежской области уничтожены три беспилотника

Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Кроме того, разрушений нет.

Губернатор указал, что ситуация находится на его личном контроле.