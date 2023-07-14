news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силами ПВО в Воронежской области уничтожены три беспилотника
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.
Отмечается, что в результате никто не пострадал. Кроме того, разрушений нет.
Губернатор указал, что ситуация находится на его личном контроле.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2