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Происшествия 14 июля 2023 08:03

Силами ПВО в Воронежской области уничтожены три беспилотника

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Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА, сообщил губернатор Александр Гусев.

Отмечается, что в результате никто не пострадал. Кроме того, разрушений нет.

Губернатор указал, что ситуация находится на его личном контроле.

#воронеж #бпла
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