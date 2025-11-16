Силач Денис Вовк провел тренировку в центре «КАМАЗ-мастер» перед буксировкой авиалайнера

Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

Один из сильнейших людей России Денис Вовк, чьи достижения занесены в Книгу рекордов Гиннесса, провел тренировку в челнинском спортивном центре «КАМАЗ-мастер» в ходе подготовки к новому рекорду. Об этом сообщает пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер».

Вовк планирует провести буксировку самолета Airbus A320, она должна состояться в январе следующего, 2026 года в московском аэропорту Домодедово. Одним из этапов подготовки к рекорду стала работа с двумя спортивными грузовиками «КАМАЗ» общей массой 18,5 тонны.

Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

Спортсмен объяснил, что на челнинской площадке можно «провести тренировку с аналогичной механикой движения, постепенно увеличивать нагрузку за счет сцепки нескольких автомобилей, приближаясь к весу самолета».

После тестового заезда на спортивном «КАМАЗе» Вовк приступил к собственно тренировке – ее организовали в производственном цехе. Ему удалось успешно сдвинуть с места один грузовик, но при попытке потянуть за собой сцепку двух грузовиков оказалось, что по ощущениям они оказались не вдвое, а в несколько раз тяжелее одной машины.

Дело в том, что у полноприводного грузовика четыре пары колес с трансмиссией и жидкостями в мостах и колесных узлах создают дополнительное сопротивление.

Фото: пресс-служба команды «КАМАЗ-мастер»

«Покрытие цеха оказалось скользким, как лед, и пришлось на ходу менять тактику. Изначально я хотел использовать способ, когда тяну технику за собой, но пришлось поменять формат. Не всё получилось идеально, но это тоже ценный опыт», – прокомментировал результаты тренировки Денис Вовк.

Пилот команды «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников поблагодарил гостя за импровизированный мастер-класс и выразил надежду на новые совместные проекты. У челнинцев, по его словам, есть много другой техники, в том числе грузовики ассистанс, которые значительно тяжелее. «Есть несколько идей, будем их разрабатывать», – заключил он.