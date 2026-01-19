Сила «Востока»: почему зрители КХЛ наблюдают борьбу за плей-офф лишь в одной конференции

До конца регулярного чемпионата в КХЛ остается чуть больше двух месяцев. И если на «Востоке» борьба за путевки в плей-офф идет максимально не предсказуемо, то на «Западе» восьмерка лучших команд, кажется, уже сформировалась. Почему так вышло – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: hclada.ru

На «Западе» не оправдали надежд «Лада» и «Шанхай Дрэгонс»

Борьба за попадание в плей-офф в Западной конференции практически предначертана. «Шанхай Дрэгонс» отстают от восьмого места («Спартак») на восемь очков. Последние результаты команды не дают оптимизма, что команда все-таки сумеет попасть в «кубковую весну». Впрочем, руководство китайского коллектива в КХЛ руки не опускает и пытается как-то переломить ситуацию. Для этого в «Шанхай Дрэгонс» пригласили канадского специалиста Митча Лава.

С этим североамериканским тренером работал в «Вашингтоне Кэпиталз» Александр Овечкин. И, когда боссы «Шанхай Дрэгонс» связались с российским форвардом для консультации, Овечкин сказал лишь одно: «От таких тренеров не отказываются».

Перед Митчем Лавом в оставшиеся 2,5 месяца стоит очень непростая задача. Очевидно, что прямо сейчас «Шанхай Дрэгонс» в глубоком кризисе. Прежний наставник Жерар Галлан не так давно покинул клуб по состоянию здоровья, хоккеисты остались без рулевого на тренерском мостике. В последних матчах «Шанхай» выглядел в откровенно разобранном состоянии: игрокам «Дрэгонс» явно недостает физической подготовки. Поэтому в ближайшее время Митчу Лаву придется изрядно поломать голову, как заставить хоккеистов, превозмогая все трудности, продолжать бороться за плей-офф.

В целом, надо признать, что проект «Шанхай Дрэгонс» на конец января 2025 года не оправдал себя. Команда ярко стартовала в сентябре, в течение двух месяцев пребывала в пятерке сильнейших клубов «Запада», но потом сдулась. Переезд на «СКА-Арену», обновленная медиаслужба – все это, конечно, эффектно, однако, бессмысленно, если команда в глобальном смысле не улучшила результатов.

В аналогичном кризисном положении, как и «Шанхай Дрэгонс», находится «Лада». Летом 2025 года в тольяттинский клуб пришел большой спонсор – «Полипласт». Перед началом сезона «Ладу» собирали как очень амбициозный проект во главе с Борисом Мироновым. Тем не менее, с сентября тольяттинцы увязли на дне «Запада». Миронова уволили, главным тренером поставили Павла Десяткова, однако в текущем сезоне тольяттинцам плей-офф, как бы они не хотели этого, не светит. После 47 матчей «Лада» располагается на одиннадцатом месте в таблице «Запада».

По ходу нынешнего сезона руководство тольяттинцев принимала огромное количество импульсивных решений, дабы спасти положение команды. С должности был снят спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко. Подписывались и быстро расторгались некоторые хоккеисты (к примеру, Антон Бурдасов). Анархичная обстановка внутри команды прямо отразилась на результатах клуба. «Ладе» надо готовиться уже к следующему сезону.

Бесперспективной выглядит борьба за плей-офф и у хоккейного клуба «Сочи». Перед стартом сезона команду возглавил Владимир Крикунов, но как и Десятков, быстро ушел с должности на фоне удручающих результатов клуба. Сейчас сочинцами руководит Дмитрий Михайлов, но не сказать, что успешно. С уходом из команды лучшего бомбардира в истории «леопардов» Артура Тянулина просел потенциал в нападении. И даже приезд из Северной Америки вратаря Ильи Самсонова не спас ситуацию.

Кто попадет в плей-офф, а кто останется за бортом на «Востоке»?

Совершенно полярная картина дел обстоит в таблице Восточной конференции. Из всех одиннадцати коллективов лишь у «Адмирала» откровенно тяжелая обстановка. «Моряки» отстают от «Сибири» на восемь очков, однако у дальневосточников еще три игры в запасе.

Главным тренером «Адмирала» с недавнего времени стал Олег Браташ. Этого специалиста поклонники КХЛ могут помнить по сезону 2023/24, когда тот возглавлял «Ладу». В первый же сезон специалисту удалось вывести тольяттинский клуб в плей-офф при скромном бюджете и подборе хоккеистов. Поэтому у руководства «Адмирала» теплятся надежды, что Браташ сумеет сотворить в этом сезоне чудо и с дальневосточным клубом.

В остальном, конкуренция за восьмую строчку на «Востоке» идет с безумной интригой. Ради мечты сыграть в плей-офф впервые за долгое время отчаянно сражается «Бырыс». Буквально на днях при родных трибунах подопечные Михаила Кравца обыграли ЦСКА.

Часто близок по ходу встреч к победным результатам и «Амур». Но хабаровчанам в отдельных играх, безусловно, не везет. К примеру, в недавнем матче с «Ак Барсом» тигры сумели отыграться со счета 1:3, но в конечном итоге уступили – 3:5. Символично, что «Амур» тоже оказался среди тех команд, кто не угадал с кандидатурой тренера перед началом сезона. Свои полномочия Александр Гальченюк сложил еще в конце осени, сейчас клубом руководит Александр Андриевский.

Впереди команды КХЛ ждет долгожданный дедлайн обменов. У генеральных менеджеров будет время, чтобы укрепить состав команды перед решающим этапом регулярного чемпионата. Конечно, если говорить о Восточной конференции, сильны позиции в борьбе за плей-офф у «Нефтехимика», «Трактора», «Салавата Юлаева», набравших хорошую форму за последний месяц.

Тем не менее, и эти команды понимают, что повода расслабиться у них нет. Тем более, когда им в затылок дышит та же окрыленная «Сибирь» под руководством Ярослава Люзенкова, который перезапустил команду после провальных отрезков с Буцаевым и Епанчинцевым.