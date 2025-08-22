«Сила воли против чак-чака»: Ани Лорак на «Новой волне» раскрыла секрет идеальной формы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На красной дорожке международного конкурса «Новая волна» в Казани певица Ани Лорак поделилась с журналистами не только творческими планами, но и строгими секретами своего безупречного образа, которые помогли ей подготовиться сегодня к выходу на подиум.

Говоря о том, как ей удается поддерживать форму в конце насыщенного лета, артистка раскрыла детали своей фитнес-рутины. Основу ее подхода составляют ежедневные кардионагрузки (беговая дорожка, эллипс) и силовые упражнения, среди которых она особенно выделила отжимания от пола – по 20 раз за подход.

Главный секрет питания, по словам Лорак, прост и доступен каждому: «Кушаем всё до трех часов. А потом только бульончик, яблочко печеное, можно водичку».

При этом певица призналась, что не отказывает себе в удовольствиях в первой половине дня, позволяя себе даже жареную картошку – свое любимое блюдо.

Ее сила воли была подвергнута испытанию сразу по прилете в Казань: в номере отеля ее ждал сладкий подарок от отеля – тарелка с чак-чаком. «Хотела, но не притронулась, потому что сила воли!» – с улыбкой заявила певица.

Кульминацией беседы стало объявление о большой творческой премьере. В этот же вечер Ани Лорак впервые исполнила новую песню «Такси», написанную для нее продюсером Игорем Крутым.

«Игорь Яковлевич позвонил мне ночью, где-то в полдесятого. Вот так вот, говорит: «Я написал песню». Высылайте, сказала я. Потом перезвонила я и сказала: «А я ее вот так!» – поделилась историей создания композиции певица.