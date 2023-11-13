«Сила V правде»: челнинский мастер создал фигуру солдата на грифеле карандаша

Фото: Эльмира Гайнутдинова

В мире всего 7 умельцев, которые вырезают микрофигуры на грифелях. Один из них — Рафаил Сайфутдинов, который живет в Набережных Челнах. Мастер увлекся этим направлением полтора года назад.

Сейчас в его коллекции десятки миниатюр. Одна из них — солдат Российской Федерации. Фигура полностью в военном обмундировании: с бронежилетом, в каске, с пулеметом на боку. На подставке написано: «Сила V правде».

«Постепенно выскабливаю. Получается вот. Сейчас мне надо руку у нее выделить вот здесь, тело убрать маленько», — рассказывает и вырезает очередную микроскопическую фигуру Рафаил Сайфутдинов.

На этот раз в его коллекции появится персонаж из сказки — Маша.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Мастер признается, что главное в этом деле, чтобы руки не дрожали. Одно неверное движение, и все может быть испорчено. А еще обязательно надо давать отдохнуть материалу. В данном случае — карандашу и грифелю.

«Когда скоблишь карандаш, он же отрясается. Все равно там микроскопические появляются трещины и еще что-то. Может, там трещина заводская есть в грифеле. Будешь точить, а он раз, и отломился. А когда отдохнет карандаш, уже можно это дело миновать», — поясняет мастер.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Когда мастер только начинал осваивать новое хобби, он испортил порядка 50 карандашей. Сейчас уже все чувствует, признается умелец.

В его коллекции — 25 миниатюр. Это легендарные грузовики КАМАЗ, башня Сююмбике, Сююмбике с сыном, татарский поэт Габдулла Тукай и многое другое.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Толщина грифеля черного карандаша — 6 мм, цветных — 5. На создание одной фигуры уходит от нескольких дней до нескольких недель. Пока в планах — работа над героями из мультфильма.

А еще Рафаил Сайфутдинов мечтает о выставке, чтобы с его творчеством могли познакомиться челницы и гости города.

Фото: Эльмира Гайнутдинова