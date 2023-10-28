«Сила в корнях»: в Совете Ассамблеи народов РТ рассказали, как сохранить родные языки

Чтобы сохранить родной язык и культуру, национальную идентичность, необходимо проводить работу не только с молодым поколением, но и с их родителями, усиливать цифровые площадки и онлайн-школы по изучению родных языков. Об этом во время «Интервью без галстука» рассказала заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана Наталья Сабитова.

«Проводить работу с детьми, с родителями», — ответила гость на вопрос о том, как во времена глобализации не потерять свои корни.

Сабитова посетовала на то, что сегодня не хватает учителей родных языков, это проблему можно решить развитием различных цифровых площадок для изучения языков народов Татарстана.

«Какая у нас сейчас проблема по изучению языка? У нас даже не всегда есть учителя родных языков. Кто в основном носители марийского, удмуртского, чувашского языка? Люди на селе. Поэтому некоторые гонятся за английским, китайским, но родной язык бабушек, дедушек, предков забывают, а потом понимают, что сила должна быть в корнях. Чтобы таких проблем не было, нужно усилить цифровые площадки, онлайн-школы изучения родных языков», — сказала гость программы.

Интервью опубликовано на сайте «Татарстан 24».