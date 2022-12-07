«Сила – в движении»: «Динамо» готовится к вековому юбилею ФСО

Церемония награждения журналистов за лучшие публикации о деятельности физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстан прошла сегодня в АО «Татмедиа». Как создавалась одна из старейших спортивных организаций страны – в материале «ТИ-Спорт».

С 1998 года Совет «Динамо» возглавляет генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров Фото: © «Татар-информ»

Название обществу придумал Горький, расшифровав его: «Сила – в движении»

Физкультурно-спортивное общество «Динамо» объединяет в своих рядах 26 коллективов физической культуры, представляющих практически все силовые ведомства и иные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек. С 1998 года Совет «Динамо» возглавляет генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров, Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.

По легенде, идея объединить силовые ведомства и заставить их состязаться на спортивной площадке принадлежала Феликсу Дзержинскому, он и стал почетным председателем общества. Само название новому обществу придумал Максим Горький, расшифровав его так: «Сила – в движении». В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема – белый ромб, в котором заключена литера «Д», утверждены образец флага общества «Динамо» и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой общества.

Первыми секциями в «Динамо» стали футбол, теннис, легкая атлетика, фехтование, бокс, борьба, джиу-джитсу, тяжелая атлетика, механический спорт (велосипед, мотоспорт и т.д.), конный спорт, охоты и рыболовства, шахматно-шашечная, городков, лапты, стрелковый спорт.

Самую первую золотую медаль для нашей страны завоевала динамовская конькобежка Мария Исакова – первая советская спортсменка, ставшая 3-кратной абсолютной чемпионкой мира Фото: dynamo.su

Первыми татарстанцами на Олимпиаде стали гребцы Феоктистов и Тетеркин

В Казани уже летом 1926-го года в бывшем Панаевском саду (на пересечении улиц Горького и Щапова) были оборудованы примитивные спортивные площадки, а зимой заливался каток. Там же в 1927-м году был построен стадион «Динамо», функционирующий на этом месте и поныне. Спортивное общество в СССР развивалось такими быстрыми темпами, общество стало настолько массовым, а достижения новичков спорта настолько внушительными, что в 1937 году «Динамо» была присуждена высшая награда страны – орден Ленина.

Самую первую золотую медаль для нашей страны на международной арене завоевала динамовская конькобежка Мария Исакова – первая советская спортсменка, ставшая 3-кратной абсолютной чемпионкой мира (1948, 1949, 1950 гг.), 10-кратной рекордсменкой мира, 22-кратной рекордсменкой СССР. Первыми татарстанцами, принявшими участие в Олимпийских играх (Осло, 1952 год), стали гребцы на байдарке-двойке Игорь Феоктистов и Николай Тетеркин. Именно динамовцы доминировали на Олимпийских играх. В прошлом веке (начиная с 1952 года) спортсмены общества 775 раз поднимались на ступени олимпийского пьедестала почета для получения наград, из них 306 золотых.

В середине 60-х и начале 70-х на блистал лыжник-динамовец Федор Симашов – чемпион и призер Олимпиад 1968 и 1972 годов, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двенадцатикратный чемпион СССР. Эстафету продолжили воспитанницы Владимира Житлова, олимпийские чемпионки по фехтованию в Монреале-1976 Валентина Никонова, Наиля Гилязова и Ольга Князева, неоднократные чемпионки мира, Европы и СССР, а также участница двух Олимпиад Ольга Вощакина. В Монреале же динамовец Николай Колесников стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион мира и Европы, автор 8 мировых и 17 рекордов СССР.

В новейшее время прославились лыжники Ольга Данилова и Евгений Дементьев, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков, стендовики Светлана Демина и Василий Мосин, гимнастки Анастасия Колесникова и Дмитрий Древин, легкоатлетки Гульнара Галкина-Самитова и Юлия Зарипова, боксер Егор Мехонцев, дзюдоист Тагир Хайбулаев, волейболисты Сергей Тетюхин, Андрей Егорчев, Максим Михайлов, Екатерина Гамова, Мария Борисенко.

Памятные призы и дипломы вручил победителям первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В следующем году ОГО ФСО “Динамо” исполнится 100 лет. Это очень большой срок»

Сегодня «Динамо» наградило журналистов за лучшие публикации о спортобществе в Татарстане. Церемония прошла в здании АО «Татмедиа». Были отмечены как труды пишущих корреспондентов, фотографов, так и телесюжеты. Памятные призы и дипломы вручил победителям первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

«В следующем году ОГО ФСО “Динамо” исполнится 100 лет. Это очень большой срок. У нас остается еще много планов по мероприятиям на будущее. Сегодня я хочу сказать спасибо всем активным журналистам, которые всегда живут в теме здорового образа жизни и патриотизма. Мы тоже занимаемся этими вопросами», – подчеркнул Гайсин.

Журналисты получили ценные подарки. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кроме того, Гайсин рассказал об истории становления ОГО ФСО «Динамо» в Татарстане, а также общемировом признании спортобщества, особо подчеркнув вклад в развитие руководителя Аппарата Президента РТ – председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ Асгата Сафарова.

Журналисты получили ценные подарки. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям. Среди лауреатов есть и авторы «Татар-информа».

Фото на анонсе: dynamo.su