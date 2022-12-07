«Сила – в движении»: «Динамо» готовится к вековому юбилею ФСО
Церемония награждения журналистов за лучшие публикации о деятельности физкультурно-спортивного общества «Динамо» в Татарстан прошла сегодня в АО «Татмедиа». Как создавалась одна из старейших спортивных организаций страны – в материале «ТИ-Спорт».
Название обществу придумал Горький, расшифровав его: «Сила – в движении»
Физкультурно-спортивное общество «Динамо» объединяет в своих рядах 26 коллективов физической культуры, представляющих практически все силовые ведомства и иные организации, в которых состоит более 25 тысяч человек. С 1998 года Совет «Динамо» возглавляет генерал-лейтенант полиции Асгат Сафаров, Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан.
По легенде, идея объединить силовые ведомства и заставить их состязаться на спортивной площадке принадлежала Феликсу Дзержинскому, он и стал почетным председателем общества. Само название новому обществу придумал Максим Горький, расшифровав его так: «Сила – в движении». В 1926 году появилась знаменитая динамовская эмблема – белый ромб, в котором заключена литера «Д», утверждены образец флага общества «Динамо» и бело-синяя форма спортсменов с эмблемой общества.
Первыми секциями в «Динамо» стали футбол, теннис, легкая атлетика, фехтование, бокс, борьба, джиу-джитсу, тяжелая атлетика, механический спорт (велосипед, мотоспорт и т.д.), конный спорт, охоты и рыболовства, шахматно-шашечная, городков, лапты, стрелковый спорт.
Первыми татарстанцами на Олимпиаде стали гребцы Феоктистов и Тетеркин
В Казани уже летом 1926-го года в бывшем Панаевском саду (на пересечении улиц Горького и Щапова) были оборудованы примитивные спортивные площадки, а зимой заливался каток. Там же в 1927-м году был построен стадион «Динамо», функционирующий на этом месте и поныне. Спортивное общество в СССР развивалось такими быстрыми темпами, общество стало настолько массовым, а достижения новичков спорта настолько внушительными, что в 1937 году «Динамо» была присуждена высшая награда страны – орден Ленина.
Самую первую золотую медаль для нашей страны на международной арене завоевала динамовская конькобежка Мария Исакова – первая советская спортсменка, ставшая 3-кратной абсолютной чемпионкой мира (1948, 1949, 1950 гг.), 10-кратной рекордсменкой мира, 22-кратной рекордсменкой СССР. Первыми татарстанцами, принявшими участие в Олимпийских играх (Осло, 1952 год), стали гребцы на байдарке-двойке Игорь Феоктистов и Николай Тетеркин. Именно динамовцы доминировали на Олимпийских играх. В прошлом веке (начиная с 1952 года) спортсмены общества 775 раз поднимались на ступени олимпийского пьедестала почета для получения наград, из них 306 золотых.
В середине 60-х и начале 70-х на блистал лыжник-динамовец Федор Симашов – чемпион и призер Олимпиад 1968 и 1972 годов, дважды серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира, двенадцатикратный чемпион СССР. Эстафету продолжили воспитанницы Владимира Житлова, олимпийские чемпионки по фехтованию в Монреале-1976 Валентина Никонова, Наиля Гилязова и Ольга Князева, неоднократные чемпионки мира, Европы и СССР, а также участница двух Олимпиад Ольга Вощакина. В Монреале же динамовец Николай Колесников стал олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике, неоднократный чемпион мира и Европы, автор 8 мировых и 17 рекордов СССР.
В новейшее время прославились лыжники Ольга Данилова и Евгений Дементьев, Максим Вылегжанин и Андрей Ларьков, стендовики Светлана Демина и Василий Мосин, гимнастки Анастасия Колесникова и Дмитрий Древин, легкоатлетки Гульнара Галкина-Самитова и Юлия Зарипова, боксер Егор Мехонцев, дзюдоист Тагир Хайбулаев, волейболисты Сергей Тетюхин, Андрей Егорчев, Максим Михайлов, Екатерина Гамова, Мария Борисенко.
«В следующем году ОГО ФСО “Динамо” исполнится 100 лет. Это очень большой срок»
Сегодня «Динамо» наградило журналистов за лучшие публикации о спортобществе в Татарстане. Церемония прошла в здании АО «Татмедиа». Были отмечены как труды пишущих корреспондентов, фотографов, так и телесюжеты. Памятные призы и дипломы вручил победителям первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.
«В следующем году ОГО ФСО “Динамо” исполнится 100 лет. Это очень большой срок. У нас остается еще много планов по мероприятиям на будущее. Сегодня я хочу сказать спасибо всем активным журналистам, которые всегда живут в теме здорового образа жизни и патриотизма. Мы тоже занимаемся этими вопросами», – подчеркнул Гайсин.
Кроме того, Гайсин рассказал об истории становления ОГО ФСО «Динамо» в Татарстане, а также общемировом признании спортобщества, особо подчеркнув вклад в развитие руководителя Аппарата Президента РТ – председателя ОГО ФСО «Динамо» в РТ Асгата Сафарова.
Журналисты получили ценные подарки. Всего были выбраны 13 победителей по четырем номинациям. Среди лауреатов есть и авторы «Татар-информа».
Фото на анонсе: dynamo.su