Сила традиций и дух культуры: Бугульма поборется за звание культурной столицы Татарстана

Бугульма 17 октября сразится за статус культурной столицы Татарстана. Город, который находится на самом высоком месте республики, представит свою самобытную программу. Событие на деловом понедельнике анонсировала заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова.

По словам спикера, Бугульме есть чем гордиться: это многовековая история, многогранная культура и разнообразие традиций. Всё это жители столицы Татарстана увидят в культурном центре «Московский».

Бугульминцы представят интерактивные тематические площадки, выставки изделий декоративно-прикладного искусства, национальной кухни, музейные и художественные выставки, проведут мастер-классы. Они будут работать с 15.00.

Кульминацией дня станет яркая концертная программа «Наш город — наша история», которая начнется в 17.00.

«Изюминка нашей программы — это люди. В Бугульминском районе в мире и согласии проживают представители более 50 национальностей. Двадцать самодеятельных творческих коллективов через слово, музыку и танцы продемонстрируют силу традиций, дух культуры и историю своего родного края», — сообщила Ольга Плеханова.

Докладчица отметила, что между Бугульмой и Казанью более 300 километров. Но благодаря конкурсу «Культурная столица Татарстана» города станут ближе друг к другу. Для бугульминцев это уникальная возможность заявить о себе через национально-культурный колорит своего района.