Сила страны в ее регионах: Минниханов в День России вручил госнаграды в Кремле

Источником силы и уверенного развития нашей большой страны являются ее регионы. В основе их успехов лежит ежедневный труд тысяч специалистов в самых разных областях: от экономики и науки до медицины и сельского хозяйства. Об этом на торжественной церемонии вручения государственных наград РФ и РТ в честь Дня России заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил — все мы гордимся, что живем и работаем в стране с тысячелетней историей и богатейшим культурным наследием.

«Именно от вас, людей труда, науки, образования, культуры, духовной сферы и успешных управленцев зависят темпы социально-экономического развития страны, укрепление ее могущества, успешное преодоление серьезных вызовов в экономике, политике и социальной сфере», — обратился Минниханов к участникам торжества.

«Сильной Россию делают сильные регионы. Благодаря созидательному труду многих поколений, поддержке Президента РФ Владимира Путина и федерального центра Татарстан сегодня является передовым опорным регионом страны», — подчеркнул Президент РТ.

По его словам, республика последовательно поддерживает курс на качественное улучшение жизни граждан, строительство могучей, обновленной России. Руководитель Татарстана также отметил разнообразие сфер деятельности, в которых присутствующие в зале жители республики достигли выдающихся успехов.

«Сегодня мы чествуем ветеранов вооруженных сил и боевых действий. Также на церемонии присутствует уважаемый владыка Кирилл — татарстанская митрополия наравне с ДУМ РТ и другими традиционными религиями играет большую роль в духовном возрождении общества. Среди награждаемых — главный федеральный инспектор по РТ, который вносит заметный вклад в укрепление взаимодействия республики с федеральными органами власти», — отметил Рустам Минниханов.

Президент РТ также отметил присутствие среди награждаемых представителей Роспотребнадзора и органов здравоохранения — их вклад в борьбу с главным вызовом последнего года сложно переоценить.

«Вы оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, сделали все возможное, чтобы не дать распространиться коварному недугу. Хочу выразить вам наше безмерное уважение», — подчеркнул Минниханов.

Также среди награждаемых в День России оказались представители силовых ведомств, промышленности, науки, образования, культуры и искусства.

«Каждый из вас является заслуженным и признанным профессионалом в своей отрасли, ориентиром для молодежи. Мы гордимся всеми вами», — резюмировал Рустам Минниханов и поздравил всех с Днем России.

Награждаемым вручили ордена Пирогова, «Почета», «Дружбы», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» ll степени, почетные отраслевые звания, грамоты и благодарности Президента РФ, медали «100 лет образования ТАССР» и другие награды.