«Сила, память, единство»: в Актаныше поддержали детей участников СВО
В Молодежном центре «Яшьлек» города Актаныша состоялось мероприятие «Наследники Победы: Сила, Память, Единство», направленное на всестороннюю поддержку детей участников СВО и их семей.
Программа была ориентирована на патриотическое воспитание, практическое развитие, сплочение, а также на формирование уважения к подвигу родителей и чувства принадлежности к единому сообществу.
Для детей и их родителей организовали мастер-классы и тренинги. Перед гостями выступили ветераны и участники СВО Ильсур Закиев и Риваз Рахматуллин, психолог центра «Игелек узэге» Эльвира Хамидуллина, а также заместитель директора по воспитательной работе Актанышской школы № 2 Миннахмат Мухаметов.
Значительный вклад в подготовку и проведение встречи внесли активисты движения «ФОРПОСТ». Они сопровождали гостей и помогали детям и их родным на протяжении всего мероприятия.
В завершение всем юным участникам вручили памятные сертификаты.
Материал подготовлен при участии Лейсан Газизовой.