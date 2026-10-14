Сила, любовь и красота: в Казани прошел финал конкурса «Женщина великого духа»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Финал третьего Республиканского благотворительного конкурса красоты и материнства «Женщина великого духа» состоялся в Казани. В нем приняли участие 15 женщин – матери, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, и жены участников специальной военной операции.

Финал конкурса прошел 13 октября в Культурном центре «Московский». Участницы приехали из Казани, Набережных Челнов, Мамадышского, Чистопольского, Лаишевского, Зеленодольского и Ютазинского районов Татарстана.

Программа включала визитные карточки, интеллектуальный конкурс, творческие номера, спортивно-танцевальный выход и дефиле в вечерних нарядах. На сцене звучали песни и стихи, участницы выступали с детьми и делились личными историями.

«Вы действительно сильные духом. Самое главное, что вы не опускаете руки – от каждой из вас идет такая энергия. Это заряжает весь зал», – обратилась к конкурсанткам уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Светлана Захарова. Она отметила, что участницы передают окружающим свою энергию и показывают, сколько сил вкладывают в заботу о близких.

Председатель Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике Алексей Созинов также пожелал женщинам успехов. Обратившись к теме красоты, он подчеркнул, что за внешней привлекательностью участниц стоят доброта, тепло и любовь.

«Не будет сегодня проигравших, не может быть. Все сегодня выиграют. И главная награда – это то тепло, которое идет из зала», – отметил Созинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Встреча после долгой разлуки и стихи в память о муже

Одним из самых трогательных выступлений стал номер участницы №3 – 46-летней жительницы Казани Альбины Григорьевой, муж которой уже четвертый год находится в зоне специальной военной операции. Она вышла на сцену вместе с тремя дочерьми. В конце выступления семью ждал сюрприз: к ним присоединился муж Альбины, вернувшийся домой спустя год непрерывной службы.

Не менее личным стало выступление участницы №9 Альфии Абдуразаковой из Казани. Вместе с сыном она прочитала стихотворение собственного сочинения в память о погибшем муже.

Во время интеллектуального конкурса женщины рассказывали о самых счастливых моментах своей жизни, семейных традициях и мечтах. Для одной из участниц таким воспоминанием стало возвращение мужа после ранения и возможность отпраздновать день рождения сына вместе. Другая рассказала о традиции печь блины с ребенком по выходным и о том, сколько труда требует освоение каждого нового навыка.

Конкурсантки говорили и о планах на будущее. Участница №12 Юлия Васянова поделилась мечтой стать тренером по спортивной гимнастике для особенных детей. Участница №13 Ильвина Назипова рассказала о желании открыть школу для матерей детей с особенностями развития и жен участников СВО.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы пришли за эмоциями»

Во время ожидания результатов удалось пообщаться с участницами и зрителями. Одна из конкурсанток, Альбина Григорьева, призналась, что участие в проекте стало для нее возможностью вновь пережить яркие эмоции.

«Когда долго живешь, больше четырех лет, в режиме ожидания, очень хочется эмоций. Я пришла на конкурс именно за ними. На репетициях мы плакали, смеялись, сопереживали. И я уверена, что на конкурсе все не закончится: мы будем дальше развиваться, искать проекты, радоваться, плакать и сопереживать», – рассказала она.

По словам участницы, самым сложным было преодолеть собственные страхи и неуверенность, решиться выйти на сцену и показать себя.

Поэтесса Елена Нигмана, пришедшая поддержать другую конкурсантку – Альбину Шалунову, выступавшую под номером 8, – также отметила силу эмоциональных историй участниц.

«Это, конечно, эмоциональная составляющая, это действительно сила духа каждой участницы. Для меня сегодня самое эмоциональное и, наверное, самое вдохновляющее – это никогда не опускать руки», – поделилась впечатлениями зрительница.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

От специальных титулов до главной короны

По итогам конкурса все участницы получили специальные титулы. Первой вице-миссис конкурса стала Альбина Файсханова, второй вице-миссис – Альбина Шалунова. Участнице №8 также вручили именную награду.

Победительницей конкурса стала конкурсантка №2 Ксения Гранько.

В состав жюри вошли президент общественной организации «Мисс Татарстан», заслуженный деятель искусств Татарстана Изольда Сахарова, уполномоченный по правам ребенка в РТ Светлана Захарова, председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов, заместитель министра труда и социальной защиты Татарстана Юлия Андреева, депутат Казанской городской думы пятого созыва и исполнительный секретарь Казанского местного отделения Татарстанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»Танзиля Ракова, депутат Казанской городской думы Петр Королев, народная артистка РФ и РТ, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая Венера Ганеева представитель общественной палаты РТ Анна Молчанова и блогер, общественный деятель Алина Гималтдинова.

Организатором конкурса выступило региональное отделение сторонников партии «Единая Россия» при поддержке администрации Казани, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Министерства по делам молодежи Татарстана и депутатского корпуса партии. К проекту также присоединились общественные организации и волонтеры.

Первый конкурс «Женщина великого духа» прошел в Казани в 2024 году, второй в 2025 году в Набережных Челнах. За время существования проекта в нем приняли участие около ста женщин.

Помимо конкурсной программы, финалистки стали героинями фотовыставки «Татарские сказочные герои: путь к возрождению традиций», созданной при участии дизайнеров и фотографов Татарстана. Экспозиция разместилась в холле Культурного центра «Московский».

Участницам вручили букеты и подарки. Организаторы выразили надежду, что проект продолжит развиваться и будет проводиться ежегодно.

Элина Закирова