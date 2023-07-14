«Сила и мощь Татарстана»: Шамиль Садыков поздравил журналистов с Медиа-Сабантуем

В «Татмедиа» сегодня трудится настоящая «армия журналистов», которая 24 часа в сутки, 7 дней в неделю делится с читателями самыми актуальными и свежими новостями. С такими словами обратился генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков к коллективу медиахолдинга в поздравлении по случаю большого журналистского Сабантуя.

«Вся жизнь Татарстана протекает перед чутким взором журналистов. Сегодня представить республику без сотрудников СМИ невозможно, поскольку именно журналисты вносят огромный вклад в социальное, экономическое и информационное развитие Татарстана. Мы большая сила и мощь», – отметил Садыков.

В заключение поздравления он пожелал коллегам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия.

Напомним, сегодня в Пестречинском районе Татарстана проходит журналистский Сабантуй. Праздник объединил более 600 руководителей и сотрудников филиалов районных, городских, республиканских изданий, входящих в состав медиахолдинга «Татмедиа».