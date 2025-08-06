«Сила духа не знает преград»: в Лаишево отметили лауреатов «Абилимпикса» среди бойцов СВО

Шестеро участников СВО из Лаишевского района стали победителями и призерами окружного этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Глава района Ильдус Зарипов поздравил лауреатов и выразил признательность за их стойкость и профессионализм.

Торжественная встреча прошла в Совете Лаишевского района. Обращаясь к участникам, Ильдус Зарипов отметил, что их достижения – повод для гордости всего района.

«Вы показали, что настоящий профессионализм и сила духа не знают преград. Ваши победы – это не только личные достижения, но и гордость Лаишевского района», – отметил он.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин также подчеркнул значимость этих побед и героизм участников: «Вы – герои и пример для подражания будущего поколения. Вы отдали здоровье за то, чтобы Россия была ведущей страной мира. Ваша лепта – неоценима», – обратился он к участникам.

В окружном этапе чемпионата «Абилимпикс» лаишевцы продемонстрировали высокий уровень мастерства в разных направлениях. Первые места завоевали Александр Антонов в компетенции «Вокал», Сергей Федотов в номинации «Поварское дело» и Руслан Харрасов, представивший работы в категории «Фотография».

Второе место в направлении «Авторемонт» занял Дмитрий Иванов, продемонстрировав уверенные практические навыки и профессиональный подход.

Третьими призерами стали Адель Уркунбаев, выступавший в компетенции «Управление беспилотными летательными аппаратами», и Айнур Ягудин, отличившийся в номинации «Сварочные технологии».

В мероприятии также приняли участие заместитель главы района Татьяна Бурганова, руководитель исполкома Азат Нурмухаметов, военный комиссар Айрат Гайнуллин и социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Алексей Яковлев.

Шестеро лаишевцев войдут в состав сборной Татарстана и представят регион на Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве, который пройдет с 30 октября по 3 ноября. Всего в составе республиканской команды – 16 участников.

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Организаторы – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».