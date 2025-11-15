Сила центровых и фактор Шведа: за счет чего УНИКС впервые в сезоне победил ЦСКА

УНИКС победил дома ЦСКА и снова поднялся на первую строчку таблицы Единой лиги ВТБ. Встреча в Казани завершилась триумфом хозяев – 76:75. Подробности – в репортаже «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Первая победа УНИКСа в сезоне над ЦСКА

В этом сезоне Единой лиги ВТБ борьбу за первое место, по крайней мере к середине ноября, обозначили лишь два клуба из «большой четверки» – УНИКС и ЦСКА. «Локомотив-Кубань» и «Зенит», располагая из-за большого количества травмированных скромными скамейками, уже получили порцию поражений в стартовые два месяца чемпионата. УНИКС и ЦСКА, в свою очередь, уходили проигравшими в этом сезоне лишь по разу.

Безусловно, сегодняшняя встреча в «Баскет-холле» носила особенный характер для коллектива Велимира Перасовича. Ведь именно армейцам УНИКС уже успел уступить в этом сезоне. Казанцы готовились к матчу с ЦСКА без Пэриса Ли и Дишона Пьера – оба продолжают восстанавливаться после травм. Тем не менее на задней линии у УНИКСа добавилась новая опция – Алексей Швед. Именитый российский игрок с опытом выступления в НБА присоединился к «зеленым» совсем недавно, заключив контракт на два месяца.

Алексей Швед Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Алексей неплохо проявил себя в дебютной встрече с «Самарой», оформив дабл-дабл. Но уровень сопротивления УНИКСу в той игре, конечно, оставлял желать лучшего. В этом плане матч против ЦСКА был показателен для Перасовича в вопросе дальнейшего пребывания Шведа в команде.

Так получилось, что сегодня защитник оказался фактически одним из факторов победы УНИКСа над армейцами. Именно штрафные броски и сложный проход под кольцо в его исполнении обеспечили преимущество хозяевам перед заключительной атакой ЦСКА.

Дмитрий Кулагин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

За 23 минуты на паркете россиянин набрал скромные 7 очков. Понятно, что снайперские подвиги Шведа казанские болельщики хотят видеть всегда. Однако бросковый пыл Алексея будто бы гасит специально сам наставник УНИКСа. Что в матче с «Самарой», что в игре с ЦСКА Швед здорово проявил себя именно как плеймейкер, способный классно видеть площадку. Аналогичной похвалы заслужил сегодня и Дмитрий Кулагин, оформивший 11 результативных передач.

Джален Рейнольдс Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ошибки мотивируют меня работать усерднее»

Главному тренеру УНИКСа крайне важна системность при организации атак. Когда, к примеру, в Казани выступал Ненад Димитриевич на позиции разыгрывающего, македонец любил стабильно пробиваться в «краску», выполняя тяжелейшие броски. Местами это вызывало бурное негодование Перасовича, даже если Нено набирал очки после таких атак. Алексей Швед – это тоже своего рода свободный художник на площадке. Если не держать защитника в узде, его выступление в нападении тоже начинает становиться хаотичным.

«Мы сегодня продемонстрировали отличную игру, хотя и не всегда безукоризненно выполняли тренерские установки. В защите и нападении выглядели слаженно. Но в то же время допускали много невынужденных потерь и не реализовали множество открытых бросков. Я уверен, что мы можем сыграть лучше. Выступать вместе с Джаленом Рейнольдсом и Маркусом Бингэмом – одно удовольствие. Это невероятно умные центровые, которые могут бросить, создать момент и взять инициативу на себя. Они привносят в игру команды бесценный вклад. Я сегодня был неточен даже в самых простых ситуациях, чего со мной давно не случалось. Ошибки мотивируют меня работать усерднее. Я буду стараться играть еще лучше и, конечно, слушать тренера», – резюмировал после матча Швед.

Маркус Бингэм Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Великолепные Рейнольдс и Бингэм

К слову, защитник справедливо отметил огромный вклад в победу над ЦСКА центровых своей команды. На двоих Бингэм и Рейнольдс набрали 46 очков. Первый перед игрой успел получить награду самого ценного игрока по итогам октября. Судя по тому, как Маркус выступает из матча в матч, MVP он может признаваться в каждом месяце регулярного чемпионата.

ЦСКА сегодня тоже был достоин победы. Но камбэк армейцев и обеспечение интриги в четвертой четверти – заслуга лишь одного человека, Мело Тримбла, набравшего 33 очка. УНИКС победил именно командой, показав слаженное выступление как в своей, так и в чужой зоне, что и отметил Велимир Перасович.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Играть против ЦСКА всегда тяжело. Даже несмотря на то, что мы создавали себе задел по ходу матча, соперник быстро сравнивал счет. Сегодня у нас было много хороших моментов. Но наша главная проблема состояла в том, что мы не могли забить с периметра. ЦСКА хорошо защищался, играл жестко, это физически сильная команда. Они вынуждали нас атаковать из-за дуги, а у нас не шли дальние броски. Да, мы забрали больше подборов, отдали много результативных передач, но столкнулись с проблемой реализации трехочковых попыток. В конечном итоге мы проявили характер. Сумели справиться со сложностями, сыграли собранно и нашли способ выиграть матч», – сказал наставник УНИКСа.