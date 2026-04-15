news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 15 апреля 2026 15:26

«Сила, бодрость и дисциплина» - первенство по тхэквондо ГТФ стартовало в Казани

Читайте нас в
Телеграм
Фото: Евгений Романов, «Татар-Информ»

Сегодня в Центре гимнастики в Казани прошла торжественная церемония открытия первенства России по тхэквондо ГТФ.

С 10 апреля более 2000 спортсменов из пятидесяти регионов России соревнуются между собой. Чемпионат продлится до 18 апреля.

Одним из почетных гостей сегодняшней церемонии был первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«Уважаемые спортсмены, тренеры, все любители спорта. От имени министерства спорта РТ рад приветствовать вас на открытии чемпионата, первенства России по тхэквондо ГТФ.

Какая у нас большая и великая страна! Сколько талантливых спортсменов из разных уголков России мы увидели и ещё увидим на этой неделе.

Ребята, своим примером вы показываете, что дает спорт. Это сила, бодрость, дисциплина. Я убежден, что вы все станете не только большими спортсменами, но и замечательными людьми. Я желаю вам всего хорошего, пусть ваше пребывание в Казани будет комфортным», – поприветствовал участников соревнований Шайхутдинов.

Отметим, что казанский Центр гимнастики во время Игр стран БРИКС в 2024 году был одним из ведущих спортивных объектов в столице Татарстана.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

Открытие паромной переправы Аракчино – Верхний Услон перенесли на несколько дней

14 апреля 2026
В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

В Казани планируют увеличить число платных парковок на более чем 1,3 тыс. мест

14 апреля 2026
Новости партнеров