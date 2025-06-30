Шикунов считает, что «Спартак» потерял год из-за приобретения Абены

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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал уход защитника Миенти Абены из команды.

«В первом матче за «Спартак» Кордоба поиздевался над Абеной. Было сразу видно, что этот игрок не уровня не то что «Спартака», а чемпионата России. «Спартак» из-за Абены потерял год, потому что клуб не приобрел добротного защитника.

Мы ждем новых футболистов «Спартака» — клуб работает в этом направлении. Руководство не решило вопрос с Осипенко и Комличенко. Думаю, приобретения точно будут. Что касается дорогих покупок, «Спартак» в этом отношении непредсказуем. Обязательно трансферы будут — нужно закрывать позиции крайних защитников и опорную зону. В плане усиления позиции нападающего клуб пошел на подписание Заболотного», – передает слова Шикунова «Чемпионат».

Напомним, Абена перешел в «Спартак» летом 2024 года. За «красно-белых» он отыграл семь матчей в РПЛ.

Команда Деяна Станковича финишировала четвертой в таблице РПЛ с 57 очками.