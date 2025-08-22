Шикунов объяснил, почему матч с «Рубином» может стать определяющим для «Спартака»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший функционер «Спартака» Александр Шикунов дал свой прогноз перед матчем «красно-белых» с казанским «Рубином» в гостях. Он отметил, что в Казани команде Деяна Станковича будет непросто, поскольку «Рубин» – серьезный соперник. Однако именно этот матч станет определяющим.

«Для «Спартака» предстоящий матч с «Рубином» будет тяжелым. Мы видели, как красно-белые играли с казанцами в прошлом сезоне, после чего полностью завалили весну. В Казани будет непросто, ведь «Рубин» – добротная и тренерская команда. Рашид Рахимов – умница! Но если «Спартак» удачно проведет этот матч и обыграет казанцев, он может развернуть ситуацию в положительную сторону. Однако если что-то пойдет не так, все станет совсем плохо», – цитирует Шикунова «Чемпионат».

Игра пройдет в субботу, 23 августа, на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. «Спартак» после пяти туров занимает тринадцатое место, набрав 5 очков. «Рубин» расположился на четвертой позиции с десятью очками в активе. В прошлом туре «красно-белые» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» (2:2). Казанцы с минимальным счетом обыграли «Ростов» (1:0) на своем поле.