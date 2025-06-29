news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 29 июня 2025 13:05

Сийярто заявил о снятии санкций США с проекта АЭС «Пакш-2»

Читайте нас в
Телеграм

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что новая администрация США отменила санкции, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2». Это решение, по его словам, открыло путь к возобновлению работ на строительной площадке в Пакше, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что введенные в ноябре 2024 года антироссийские санкции, инициированные прежним американским руководством, фактически заблокировали продолжение проекта. Однако с приходом новой администрации в январе ситуация изменилась. Сийярто отметил, что действующий Президент США Дональд Трамп демонстрирует дружественное отношение к Венгрии, и именно это позволило снять ограничения.

Он также подчеркнул, что производство ключевого оборудования для атомной электростанции продолжается в России и Франции, а на территории самой Венгрии строительство получает новый импульс.

#санкции США #Венгрия
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

Всероссийский сельский Сабантуй собрал в Вятских Полянах 26 тыс. гостей

28 июня 2025
Выдвижение Минниханова, тест-драйв мессенджера и «Маска» в Казани: акценты недели

Выдвижение Минниханова, тест-драйв мессенджера и «Маска» в Казани: акценты недели

28 июня 2025