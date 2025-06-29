Сийярто заявил о снятии санкций США с проекта АЭС «Пакш-2»

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что новая администрация США отменила санкции, касающиеся проекта АЭС «Пакш-2». Это решение, по его словам, открыло путь к возобновлению работ на строительной площадке в Пакше, сообщает РИА Новости.

Министр напомнил, что введенные в ноябре 2024 года антироссийские санкции, инициированные прежним американским руководством, фактически заблокировали продолжение проекта. Однако с приходом новой администрации в январе ситуация изменилась. Сийярто отметил, что действующий Президент США Дональд Трамп демонстрирует дружественное отношение к Венгрии, и именно это позволило снять ограничения.

Он также подчеркнул, что производство ключевого оборудования для атомной электростанции продолжается в России и Франции, а на территории самой Венгрии строительство получает новый импульс.