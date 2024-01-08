Сийярто: Венгрия планирует «открыть глаза» руководству ЕС на его ошибки

Венгрия в 2024 году планирует развернуть борьбу за то, чтобы «открыть глаза» Евросоюзу на его ошибки и исправить их. С таким заявлением выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт не приемлет шантажа и давления, которым подвергается со стороны европейских чиновников.

«В этом году мы, венгры, будем бороться за то, чтобы открыть глаза Брюсселю, и чтобы руководство Евросоюза наконец увидело реальность и, таким образом, смогло исправить ошибки предыдущего руководства», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее за смену руководства ЕС выступал и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — по данным СМИ, он может временно возглавить Евросовет после возможной отставки Шарля Мишеля. Орбан заявлял, что сейчас в Брюсселе «недостаточно хорошие руководители», которым не под силу справиться с текущими проблемами.

«Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов, — добавил Сийярто. — Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно».

Министр поделился, что после выборов в Европе и США страны перейдут от поставок оружия и к мирному урегулированию на Украине.