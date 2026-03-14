Шииты против сатанизма: религиозные корни войны Ирана с Израилем и США

Агрессия США и Израиля в отношении Исламской Республики Иран имеет много смысловых слоев. В первую очередь это противостояние цивилизаций – западной и иранской. О том, почему история Ирана и мировоззрение его жителей не дают надежды Западу на порабощение почти 100-миллионной страны, – в колонке обозревателя Альберта Бикбова.





Нападение христианских сионистов

Мы уже писали, что одним из мотивов нападения США на Иран стал религиозный фундаментализм, охвативший администрацию Дональда Трампа. Безоговорочная поддержка американцами агрессивных действий Израиля на Ближнем Востоке обусловлена укорененной в стране теорией протестантского иудеохристианства (христианский сионизм), а также крайними проявлениями католицизма, грезящего о новых крестовых походах.

В такой оптике наиболее активный в своей антиизраильской политике шиитский полюс ислама видится сторонниками Трампа как наибольшее зло. Отсюда жесткое неприятие Ирана, иракских шиитов и хуситов Йемена, а также алавитов Сирии. Так против кого воюет Америка вместе с Израилем и почему шиитов Ирана так просто не сломить?

Страна ариев и богатырей

Что Америка, что Израиль – в историческом плане это всего лишь статистически малые величины против истории Ирана. Это касается не только первых людей на его территории, но и первых проявлений государственности.

Чтобы было понятно, насколько глубоки исторические корни этой страны, достаточно сказать, что первые поселения появились там около 10 тысяч лет назад. Если отсчитывать от первых цивилизаций (Элам, III тыс. до н. э.), история Ирана насчитывает более 50 веков.

Так что Иран – это одна из древнейших цивилизаций. Сравните с 2,5 веками истории США как страны или 78-летней историей государства Израиль! Даже история такого древнего народа, как евреи, насчитывает 35-40 веков.

Зиккурат в эламском городе Дур-Унташ (провинция Хузестан современного Ирана), ок. 1300 года до н. э.

Первое письменное упоминание области Парсуа (Персия) в надписи ассирийского царя Салманасара III датируется 843 годом до нашей эры. При упоминании Парсуа на ум сразу же приходит иранская провинция Фарс, которую принято считать колыбелью иранской государственности, ведь именно отсюда берет начало великая держава Ахеменидов, границы которой простирались от Инда до Эгейского моря и от Закавказья до современного Асуана.

В переводе с языка древних предков иранцев, пришедших на Иранское нагорье из среднеазиатских степей, «парс» означает «богатырь». А само слово «Иран» означает «страна ариев» или «страна благородных». К слову, позднее в Третьем Рейхе исказили термин «арийцы», сведя его к расовому содержанию, а на самом деле арийцы (арии) – это носители индоиранских языков, мигрировавшие в Иран и Индию.

Неарабская страна

Большая ошибка, когда Иран называют арабской страной. На самом деле, это прямой наследник древней Персии с собственной уникальной идентичностью, которая радикально отличается от арабской. Иранцы подчеркивают именно персидское происхождение и культурное величие доисламской эпохи на территории их страны.

Различие начинается с языка – иранцы и арабы не понимают друг друга, поскольку первые говорят на фарси, который растет из того же языкового ответвления, что и русский, английский, немецкий и французский.

Так что Иран не входит в Лигу арабских государств. Он – самостоятельная держава с собственной идеологией. Отношения со многими арабскими странами исторически конкурентные.

Так говорил Заратустра

В VII веке арабы завоевали Персию и принесли на эту землю ислам. Но древняя персидская культура не исчезла, а напротив, сильно повлияла на исламский мир. Более того, некоторые доисламские традиции сохранились и поныне – так, персидский Новый год (праздник Ноуруз) отмечают весной по всему Ирану.

Сама же персидская культура была во многом сформирована под воздействием доисламской религии, известной как зороастризм. Основатель этой религии, древнеперсидский жрец и пророк Зороастр (Заратустра), жил в VII-VI веках до н. э. на территории современного Ирана. Платон утверждал, что первым философом был именно Зороастр. Во всяком случае, дальнейшая философия, в том числе и греческая, связана с персидской интеллектуальной традицией и с влиянием зороастризма.

Согласно постулатам зороастризма, есть один бог Ахурамазда, творец всего сущего и воплощение мудрости. Пророк тоже один – Заратустра. Есть два начала – Добро и Зло, или Порядок и Хаос, пребывающие в вечном противоборстве. Человеку даны способность отличать добро от зла и право выбора. Праведные люди, поддерживаемые Ахурамаздой, борются с неправедными, которые несут миру зло. Праведность в зороастризме не означает аскетизма и вообще отказа от каких-либо материальных благ и удовольствий мира. Важно только одно – получать их праведным путем. В конечном итоге Добро одержит победу над Злом. Праведных после смерти ждет райское блаженство, а неправедные обречены терпеть муки в аду.

Как видите, у зороастризма есть общие сюжеты с исламом, и очень древний зороастризм сильно повлиял на привнесенный арабами-завоевателями суннитский ислам. Даже когда он был сокрушен и большинство персов приняли ислам, все еще существовала скрытая напряженность, которая усугублялась тем, что арабские захватчики ставили себя в положение господ и дискриминировали местных мусульман, навязывая свой язык в качестве официального и в целом принижая персидскую культуру.

Поэтому со стороны угнетенных персов было некоторое сопротивление, и в качестве протеста зороастризм не был забыт. Даже сегодня в Иране около 25-60 тысяч человек свободно исповедуют зороастризм и, согласно статье 64-й Конституции ИРИ, могут иметь своего представителя в меджлисе (как, к слову, и иудеи).

Влияние зороастризма

Зороастризм оказал заметное влияние на шиизм. Слишком упрощенно говорить, что ислам + зороастризм = шиитский ислам, но в этом, безусловно, есть доля правды. Точно так же, как европейское христианство сохранило много от европейского язычества, все формы иранского ислама сохранили много от зороастризма.

Так, например, персидский ислам исторически имел более иерархическую, организованную систему улемов/духовенства, чем традиционный арабский, что, по мнению некоторых ученых, является отголоском могущественного зороастрийского жреческого класса. Этот «персидский ислам» (который все еще был суннитским) использовал много зороастрийской символики в искусстве и даже дошел до того, что выставлял изображения Пророка и его семьи, что неслыханно для исламской культуры и, вероятно, происходит от зороастрийских художественных традиций.

Однако называть практикующих шиитов зороастрийцами или подразумевать, что их религия наполовину зороастрийская, для них оскорбительно, поскольку они рассматривают свою веру как оригинальный, неискаженный ислам.

Шиизм исповедуют 90–95 процентов населения Ирана

Сокрытый Имам

Шиизм является государственной религией Ирана, которую исповедуют 90–95 процентов населения. В конце XVII века единая до того времени исламская умма в стране раскололась на суннитское и шиитское течения. Основной причиной раскола был спор о преемственности духовного руководства в общине. При этом шииты в данном споре отстаивали приоритет доктрины Имамата. В двенадцатеричном шиизме Имамами считаются потомки четвертого по счету халифа Али, приходившегося близким родственником пророку Мухаммеду.

Шииты считают легитимными правителями исламской общины только Имамов. Каждый Имам был сыном предыдущего Имама, за исключением Хусейна ибн Али – брата Хасана ибн Али. Всего известно двенадцать Имамов, и самый большой интерес вызывает личность именно двенадцатого.

Двенадцатый Имам Мухаммед ибн аль-Хасан аль-Махди родился 29 июля 869 года в иракском городе Самарра в семье 11-го Имама Хасана аль-Аскари. Шииты верят, что двенадцатый Имам не умер, а удалился в сокрытие в 941 году. И именно он, Махди, снова явится людям в «конце времен», одолеет Даджжала (сатану) и возвысит шиитский мир.

Это очень важно – шииты верят, что «сокрывшийся Имам» всегда с ними, рядом. И они его берегут – вплоть до того, что в шиитских источниках много хадисов, согласно которым запрещено упоминать настоящее имя двенадцатого Имама.

И понятно, что враг может уничтожить хоть всю религиозную верхушку шиитов, но до «сокрытого Имама» он не дотянется.

Еще один очень важный момент – именно то, что шиизм является государственной религией Ирана, и объясняет его обособленность от арабских стран. Да, они единоверцы, но Иран всегда позиционировал себя особо. Так что у ударов ИРИ по американским базам в арабских странах есть своя специфика.

Духовный лидер Ирана

Согласно статье 5-й Конституции Ирана, «в период великого сокрытия Вали-е-Аср (ожидаемого мессии) руководство над уммой и управление обществом в Исламской Республике Иран возлагается на справедливого, набожного, знакомого с требованиями времени, мужественного, рассудительного, обладающего умением управлять факиха (духовного лидера), который назначается на эту должность согласно статье 107-й Конституции Исламской Республики Иран».

Высший религиозный лидер Ирана, или рахбар, определяет общую политику государства после консультаций с Советом по определению политической целесообразности. Верховный лидер по иранской Конституции также является верховным главнокомандующим Вооруженных сил страны.

После победы Исламской революции 1979 года рахбаром Ирана стал Рухолла Хомейни, род которого восходит к седьмому Имаму Мусе аль-Казиму, а следовательно, к пророку Мухаммеду. По указу Хомейни был создан «Корпус стражей исламской революции», разработана и принята новая конституция республики, предоставившая ему верховную власть как «высшему духовному авторитету». В стране был создан мощный силовой аппарат и введены исламские законы: полная исламизация всех сторон жизни общества – политики, экономики и культуры.

Рухолла Хомейни умер 3 июня 1989 года. На следующий день собрался Совет экспертов, и после 20-часового заседания 60 голосами из 74 присутствующих рахбаром Ирана был избран Али Хаменеи. Он из семьи сеидов (потомков пророка Мухаммеда через его дочь Фатиму и внука Хусейна). Утром 28 февраля 2026 года во время операции США «Эпическая ярость» в результате авиаудара по его резиденции Али Хаменеи был убит. Также были убиты его дочь, зять, внук и одна из невесток.

8 марта 2026 года Советом экспертов, состоящим из 88 высокопоставленных шиитских муджтахидов, третьим высшим руководителем Ирана был избран Моджтаба Хаменеи, сын Али Хаменеи.

12 марта новый верховный лидер Ирана впервые с момента избрания на высший пост обратился к народу. Он призвал вооруженные силы продолжать атаки на американские базы в регионе и удерживать контроль над Ормузским проливом. По словам Моджтабы Хаменеи, страна не отступит перед внешней агрессией и будет мстить за погибших граждан.

Сатана большой и малый

В результате Исламской революции 1979 года Иран сменил прежний прозападный курс в сторону исламского фундаментализма. Хомейни публично назвал США «большим сатаной» (а также «раненой змеей»). Америка рассматривалась как главный источник зла, коррупции и вмешательства во внутренние дела Ирана, поддерживавший режим шаха. Это выражение стало идеологической основой внешней политики страны после революции, символизируя антизападный курс и враждебность к американскому влиянию.

Израиль, в свою очередь, был объявлен «малым сатаной» и незаконным образованием на мусульманских землях. После Исламской революции Тегеран официально не признает право Израиля на существование.

На резкой оппозиции Рухоллы Хомейни к этим двум странам (а до 1979 года Иран был даже союзником Израиля) сказалась не только поддержка ими шахского режима, но и соображения религиозного характера. Так, например, руководство Ирана считает долгом освобождение Иерусалима и святынь ислама. Напомним, Иерусалим – третий по значимости город для мусульман после Мекки и Медины. В 17-й суре Корана описывается, как пророк Мухаммед был перенесен из Мекки в «самую дальнюю мечеть» (аль-Масджид аль-Акса), с которой вознесся на небеса. Мусульмане считают, что это произошло на территории современного комплекса Аль-Акса в Иерусалиме.

Иранское руководство провозгласило освобождение Аль-Кудса (Иерусалима) священной обязанностью всех мусульман. Соответственно, опираясь на святость Иерусалима для мусульман, оно отрицает Израиль как государство и требует перехода всей его территории под контроль палестинцев или мусульман в целом.

Рухолла Хомейни учредил ежегодный праздник «День Аль-Кудс» в последнюю пятницу месяца Рамадан. Обычно он сопровождается массовыми антиизраильскими и антиамериканскими шествиями. Накануне, 13 марта 2026 года, в Иране и других странах также отмечали «День Аль-Кудс».

К слову, Израиль противопоставляет Ирану свой проект – так называемого «Третьего храма», который по сионистским понятиям должен быть возведен на месте мусульманских святынь Храмовой горы в Иерусалиме. Которые для этого следует ритуально разрушить. А в США сторонники христианского сионизма, числом около 10 миллионов, поддерживают это якобы предназначение Израиля (строительство Третьего храма часто связывают с эсхатологическими пророчествами о приходе Антихриста и последующем Втором пришествии Христа).

Священная война

Мы видим, что в конфликте Ирана с коалицией США и Израиля имеются очень глубокие религиозные противоречия, которые на сегодняшний момент неустранимы. Можно завоевать Иран (что само по себе выглядит, мягко говоря, тяжело осуществимым), но убрать религиозные корни конфликта не представляется возможным.

Америка и Израиль конфликтуют с древнейшим государством, где шиитами исповедуется концепция «скрытого Имама». А значит, даже если США и Израиль устранят всю религиозную верхушку Ирана, все равно шииты до последнего человека будут считать, что «скрытый Имам» с ними, что он придет. А выбираемые духовные лидеры Ирана лишь временно его замещают до его пришествия. Убили одного духовного лидера (Али Хаменеи) – иранцы выбрали другого.

Вся эта политика замещения лидеров глубоко инкорпорирована во властные и военные структуры Ирана. Американцы и израильтяне здорово просчитались в своем убеждении, что получится, как в Венесуэле с Николасом Мадуро. Устранение лидеров для Ирана – это болезненно, но не смертельно. Этим Иран не сломить, и он будет продолжать свое героическое сопротивление агрессии Америки и Израиля. Что мы и наблюдаем в настоящее время.