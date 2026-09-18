Шигабуддинов: голосовал с желанием, чтобы дети жили в благополучной стране

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Депутат Государственного Совета, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов с семьей проголосовал на избирательном участке №42 по улице Карла Маркса в Казани, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

«Началось важное событие – выборы депутатов Государственной Думы России. Голосовать пришел с женой. 2026 год в России – Год народного единства. В Татарстане, где проживает много национальностей, мы хотим и дальше жить в мире и согласии. В какой стране будет жить мой сын, в какой детский сад и школу он будет ходить? Пусть будет мир! Мы с молодежной командой пришли голосовать с таким желанием», – сказал Руслан Шигабутдинов в беседе с журналистами.

Председатель участковой избирательной комиссии №42 Элеонора Зайнетдинова отметила, что на этом участке голосование идет активно.