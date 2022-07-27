Siemens заявила, что «Газпром» не сообщал ей о повреждениях турбин для «Северного потока»
Компания Siemens Energy не ремонтирует турбинные агрегаты для подачи газа по «Северному потоку», заявил зампред правиления «Газпрома» Виталий Маркелов. По его словам, двигатели на компрессорной станции «Портовая» неисправны и находятся в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов.
«Компания Siemens не выполняет работ по устранению данных проблем», — приводит его слова РИА Новости.
В Siemens на это ответили, что не получали от «Газпрома» сведений о неисправности оборудования и неполадках в работе агрегатов, руководство компании уверено, что турбины работают нормально, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании.
«У нас сейчас нет доступа к турбинам на месте, и у нас нет до сих пор сообщений от «Газпрома» о повреждениях. В этой связи мы должны исходить из того, что турбины готовы к эксплуатации», – сказал представитель компании. Он добавил, что плановое техобслуживание в будущем также можно проводить без каких-либо проблем, так как действующее разрешение правительства Канады предусматривает, что работы могут осуществляться в Монреале, после чего турбины могут быть вывезены из Канады в Германию.
Сегодня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку» до 20% из-за ремонта одной из турбин. Суточная производительность газопровода сократится до 33 млн кубометров. Еще одна турбина, транспортируемая для газопровода «Северный поток» из Канады в Россию, застряла в Германии из-за санкций. Несмотря на то, что Оттава заявила о выдаче разрешения на транспортировку оборудования, в «Газпроме» сообщили, что не получили для этого необходимых документов.