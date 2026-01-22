«Сидят в интернете»: многодетная мама из РТ объяснила, почему молодые не заводят семьи

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

Финалисты республиканского конкурса «Нечкэбил» 2025 года – семья Егоровых из Алексеевского района – выступили сегодня на выставке, открывшейся в рамках итоговой коллегии Управления ЗАГСА РТ в Казани. О воспитании детей и семейных ценностях представители многодетной семьи рассказали «Татар-информу».

«У нас трое своих, семь приемных детей и девять внуков. Мы живем в чувашской деревне. Я – крещеная татарка, муж Валерий – чуваш», – сообщила многодетная мама Анна Егорова.

По словам женщины, в их семье родились три девочки, а мужу очень хотелось сына.

«Решили взять мальчика. Но получилось так, что у нас теперь не только один мальчик, а семь приемных детей – четыре мальчика и три девочки», – добавила Егорова.

Семья живет в своем доме, держит кур, занимается разведением пчел. Супруги стараются воспитать в детях трудолюбие, уважение и чувство справедливости.

«Стараемся передавать детям традиции нашего чувашского народа. Несмотря на то, что дети у нас русские, они с удовольствием поют и танцуют на чувашском языке, занимаются рукоделием», – отметила Егорова.

Раньше она работала учителем начальных классов, а сейчас на пенсии. Три дочки пошли по стопам мамы и теперь тоже педагоги. По словам Егоровой, главное в семье – дружба и взаимопонимание.

Современные молодые люди поздно регистрируют браки и не торопятся рожать детей. По мнению многодетной мамы, причина кроется в том, что они слишком много времени проводят в интернете.

«Все сидят в интернете, знакомятся виртуально, а вживую почти не общаются. Вот мы с мужем познакомились на танцах. А молодые люди знакомятся виртуально, друг друга не видят, нет живого общения», – подчеркнула женщина.

Видео: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»