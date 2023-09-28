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Политика 28 сентября 2023 17:45

Сидякин: Единая Россия выскажется о президентской кампании на своем съезде

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По словам главы исполкома «Единой России» Александра Сидякина, партия озвучит свою позицию по президентским выборам на съезде.

Ориентировочной датой проведения Сидякин назвал вторую половину декабря.

«Конечно, наш кандидат нам понятен», — заинтриговал парламентарий.

#президентские выборы
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