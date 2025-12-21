«Сидишь, как в зоопарке»: татарский блогер Линар Закиров на съемках «Давай поженимся!»

Линар Закиров участвует в съемках телепрограмм в качестве статиста массовки, показывая затем своим подписчикам закулисье. Главной целью его поездки на съемки «Давай поженимся!» было увидеть Розу Сябитову и пригласить ее на интервью. Как снимается эта передача и сколько ему заплатили за 12-часовой рабочий день, блогер рассказал в своем ТГ-канале.





«Нужно было прийти в яркой цветной одежде. Тех, кто это проигнорировал, посадили по углам»

Съемки очередных выпусков «Давай поженимся!» проходили в воскресный день.

«Зрителей собирают в определенном месте, – рассказывает Линар Закиров. – Я приехал ровно в назначенное время – в 10:30. Там стоял человек с табличкой. Подходишь, записываешься, некоторое время ждешь, пока подойдут остальные. Когда массовка набралась, нас повели в съемочный павильон. Примерно 15 минут мы шли пешком, после чего оказались на большой промышленной территории советского типа с вывеской «Завод».

Многие, наверное, думают, что передачи записываются в «Останкино». Это не так. Большинство съемок проходит в разных точках Москвы, в огромных ангарах. Внешне они могут выглядеть неказисто, но, открыв дверь, ты попадаешь в студию, которую знает вся страна, миллионы людей», – говорит Линар.

Все зрители прошли проверку сумок и карманов, а затем заполнили соглашения.

«Там записаны твои права, а еще больше – обязанности. То есть что можно и что нельзя делать в ходе съемок», – поясняет Закиров.

В итоге зрители смогли попасть в студию лишь около 12:00.

«Сначала ты шагаешь по коридору. Проходишь мимо комнат жениха и невесты. Нас было около 30 человек, с нами работали три помощника. Рассадка тоже занимает время. Сажают по цвету одежды, росту, внешности. Кого-то раскидали по краям. Всего было записано четыре выпуска, и все это время эти люди оставались в своих «углах». Почему? Потому что для этой передачи главным требованием было прийти в яркой цветной одежде. Но некоторые его проигнорировали и пришли в черном или коричневом. Они и сидели по углам. Была еще тучная девушка, ее тоже не посадили вниз. На самом видном месте сидели худые девушки в яркой одежде. Зрители в основном женщины, мужчин было всего 5-6 человек. Самые заметные места, те, что попадают в кадр чаще всего, – за женихом и невестой. Из мужчин на них посадили только меня», – говорит Линар.

«Сябитова прочитала про себя дуа и сделала “әппәр”»

Хотя и кажется, что работа массовки легкая – сиди да аплодируй, это не совсем так. Во-первых, аплодировать следует строго по инструкции. Есть несколько видов аплодисментов, и их надо запомнить.

«Одна передача снимается примерно два часа. Самой первой [из героев передачи] в студию заходит Роза Сябитова. Пока она изучает анкеты в своих папках, появляется Лариса Гузеева. Ее следует встречать громкими аплодисментами и восторженным «О-о-о-о». Когда Гузеева встает на свое место, продолжаем аплодировать, но кричать «О-о-о-о» прекращаем. Пока актриса, поприветствовав всех, не сядет в кресло, безостановочно аплодируем.

Обратил внимание на еще одну вещь. Перед самым началом съемок Сябитова прочитала про себя дуа и, сложив ладони, сделала “әппәр” (жест по окончании молитвы, похожий на умывание лица ладонями, – прим. Т-и). Какие молитвы шептала, не знаю. Потом Гузеева сделала знак рукой, и в студию вошли жених и невеста», – рассказал блогер.

После съемок каждого выпуска зрителей отпускают на перерыв, 20 минут каждый занимается своим делом. Затем всех собирают снова.

У Линара Закирова между тем была своя цель участия в съемках.

«Я думал отдать письмо Розе Сябитовой перед началом съемок второго выпуска. Но смотрю, она погружена в изучение папок – сильно занята, в общем. Поэтому решил дождаться более удобного случая. Тут и Лариса Гузеева вышла с крошечной декоративной собачкой в руках. Всю передачу она сидела рядом с хозяйкой. Иногда поскуливала, мешая ей говорить. Я знал, что Гузеева любит свою собаку, но не настолько же. Даже с грудным ребенком так не сидят. Но таким великим людям, видимо, все разрешается. С другой стороны, это очень привлекает внимание. Хотя поначалу мне это казалось странным, ближе к концу уже привык», – сообщил Закиров.

«Организаторов очень напугал мой прыжок»

Тем временем после записи второй передачи Сябитова направилась к выходу, и блогер решил, что настал подходящий момент для вручения письма.

«Я выпрыгнул из ряда зрителей и встал прямо перед ней. Она, конечно, очень удивилась. “Роза Раифовна, исәнмесез! Я татарский блогер по имени Линар. Я уже писал вам на электронную почту. Но чтобы лично передать это письмо, приехал на передачу как зритель. Хочу сделать с вами интервью, его ждут очень многие”», – сказал я. Но Роза ханум посмотрела на меня с такой неприязнью…

Тут же к нам подошла женщина по имени Изабель, которая была ответственна за зрителей, и стала тянуть меня за рукав. Мол, нельзя так близко подходить к ведущим. А Сябитова сказала мне: “Обратитесь к моему директору. И… я приду только за гонорар!” Изабель отвела меня в сторону, начала отчитывать: “Что ты делаешь, зрителям нельзя подходить к ведущим. Еще раз так сделаешь, выведут с охраной”. Пришлось прикинуться дурачком – не ведал, мол, что творю…

Когда вышли на перерыв, зрители стали меня расспрашивать: “Что в этом письме, почему ты так сделал?” Посоветовали извиниться перед администраторами, сказали, что им влетит за это происшествие. Видимо, люди опытные, знают все требования», – рассказывает Линар.

Когда вышли подышать на улицу, он подошел к Изабель и извинился.

«Я ведь не общался со звездами федерального уровня, думал, подойду по-простому, по-деревенски, отдам письмо в руки. Поздороваюсь по-татарски – сердце у Розы ханум и растает. Но ничего из задуманного не получилось. Изабель сказала: “Сам видишь, что в мире происходит. Никогда не знаешь, что людям придет в голову”. И действительно, кто знает, может, я собирался напасть на Сябитову? Есть и психически нестабильные люди. Как выяснилось, организаторов очень напугало то, что я так резко выпрыгнул.

Но, несмотря на это, на записи следующего выпуска меня опять посадили на самое видное место. Правда, в ходе передачи ведущие не обращают на зрителей внимания. В массовке же самые простые люди. Наверное, они так зарабатывают. Интересно и то, что популярные люди сидят буквально в пяти метрах от тебя, но ты не можешь к ним подойти, любуешься только издалека. То есть на передаче ты сидишь, как в зоопарке.

«Нисколько не разочарован»

Теперь о том, сколько заплатили Линару за день, проведенный в студии.

«Мы встретились с организаторами в 10:30, съемки должны были закончиться в 23:00. Но, к нашему счастью, они закончились на час раньше. За это время нам заплатили по 1500 рублей», – говорит он.

По словам Закирова, по сравнению с передачами на других телеканалах это не мало.

«Я бывал на программах Андрея Малахова и Елены Малышевой. У Малышевой за 4 часа заплатили тысячу рублей. Но атмосфера там не такая приятная. Ведущая негативно относится к массовке, может и сказать всякое. А в «Давай поженимся!» и герои интересные, и смотреть передачу приятно, никто никого не унижает, не оскорбляет. Все передачи, которые мы в тот день сняли, мне очень понравились», – рассказал блогер.

«Интертат» спросил у Линара, не разочаровало ли его общение с Розой Сябитовой и не оставил ли он затею сделать с ней интервью.

«Нет, я нисколько не разочарован. У всего есть свой порядок, значит, есть и определенный формат общения с такими большими звездами. А я, отклонившись от этой системы, решил попробовать сделать по-своему. Говорят же: “Ятып калганчы, атып кал» – “Лучше выстрелить, чем просто лежать” (“Попытка не пытка”, – прим. пер.). Значит, надо будет продумать и другие формы. Нас на журфаке учили: не пускают в дверь – зайди через окно, не получается в окно – пробуй через дымоход. Приступаю к поиску дымохода. Конечно, если Сябитова не запросит за интервью неподъемную сумму. Она же сказала, что готова только за гонорар», – рассказал блогер.

Линар сообщил также, что не против съездить на передачу в качестве жениха. «Но, конечно, только ради прикола. Серьезно это не воспринимаю», – пояснил он.

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского