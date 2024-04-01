«Сидеть и плакать не буду!»: девушка в инвалидной коляске начала играть в большой теннис

22-летняя жительница Кукмора Диляра Кашапова, несмотря на свой недуг, живет полноценной жизнью. В детстве ей поставили диагноз ДЦП, и несмотря на то, что она ограничена в движениях, девушка занимается вокалом, играет на фортепиано и даже осваивает теннис.

«У меня очень часто была депрессия до 17 лет, потом я уже смирилась и перестала скрывать свою болезнь. Ну что с этим можно сделать? Ну факт того, что я уже не ходящая, уже есть. Но чтоб сидеть и плакать из-за этого — не буду», — говорит Диляра Кашапова.

«Несмотря на все прогнозы врачей, не хотелось верить в то, что эта болезнь настигнет и нашу семью. У нас всегда была надежда на то, что она будет ходить», — рассказал Фаргат Кашапов, папа Диляры.

Запросов и стремлений к новому у девушки предостаточно, а помогает реализовать все «хотелки» доска желаний. На стене она появилась меньше года назад, но большинство желаний уже превратились в реальность.

«Говорят, что желания исполняются сами собой. Но так не бывает. Нужны упорство, труд, чтобы это всё исполнилось, надо, чтобы желание было самое главное», — поделилась размышлениями Диляра Кашапова.

По программе «Второе дыхание» в январе этого года открылись тренировки для людей с ОВЗ. Диляра не упустила шанс попробовать себя в теннисе. По словам тренера, за пару месяцев занятий она уже успела показать свой потенциал на площадке.

«По тренировкам старательная, ходит, добивается всего, чего хочет, относится к тренировкам с трудолюбием», — характеризует свою подопечную педагог дополнительного образования Флорид Хабибуллин.

В планах у юной девушки выступать на сцене. Для воплощения своей мечты сейчас она упорно занимается вокалом. И, возможно, в будущем ряды известных артистов пополнятся еще одной звездой, для которой ДЦП — не приговор.