Сиденко: Почти у трети родителей возникают конфликты с детьми из-за онлайн-жизни ребенка

Руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко отметил на пресс-конференции CyberSecurity Weekend важные пункты цифровой грамотности взрослых и детей.

«Всех родителей волнуют такие вопросы, как „Сколько времени ребенок проводит в интернете?“, „На какие сайты заходит?“, „С кем общается?“, „Сталкивается ли с кибербуллингом?“», — сказал Сиденко.

Дети сегодня получают в руки первые устройства, чаще всего мобильные, начиная с трехлетнего возраста.

«Лаборатория Касперского» провела опрос, чтобы выяснить, что происходит с детьми в цифровом мире и с какими угрозами они могут здесь столкнуться. В опросе компании участвовало более 500 респондентов со всей России.

Результаты опроса компании показали, что 90% взрослых используют гаджеты, чтобы малышей чему-то учить. Более половины используют девайсы, чтобы занять ребенка в поездке. При этом в начальной школе почти у 86% детей уже есть свой смартфон или планшет, а к 11-14 годам гаджеты есть уже у 99% детей.

«Такое раннее приобщение детей к гаджетам несомненно отражается на их поведении. Так, 82% детей утверждают, что они не могут обойтись без гаджета в течение дня. Но важно подчеркнуть, что речь не идет о зависимости, а о привычке в течение дня совершать привычные нам действия с помощью устройств, например, общаться или слушать музыку в интернете», — добавил он.

По мнению родителей, примерно с 9-го класса ребенок начинает все свое свободное время проводить в Сети. При этом зачастую дети скрывают, сколько времени они провели на интернет-просторах.

«Когда вы сами себе зададите вопрос, сколько времени вы лично проводите в телефоне или в мессенджере, то навскидку вы назовете цифру намного меньше, чем есть на самом деле. Дети также эту цифру занижают», — отметил эксперт.

Почти у трети родителей иногда возникали конфликты с детьми из-за их интернет-жизни. Самый высокий показатель был в возрастной группе от 11 до 14 лет.

Несмотря на то что в интернете много полезного и интересного, для детей здесь есть определенные риски. Один из них — знакомство с подозрительными взрослыми. Как отметили в ходе опроса дети, которые получает запросы дружить в соцсетях, 28% из них получают такие предложения от незнакомых взрослых. При этом чаще всего дети реагируют на них адекватно: либо блокируют, либо не общаются вовсе.

Еще одним заметным фактором риска для ребенка в интернете может стать размещение в открытом доступе излишней информации о себе (овершеринг — прим. Т-и). Порой в соцсетях могут быть указаны дата рождения, номер школы, размещены фотографии, имена родственников и даже номер мобильного телефона. Все эти данные могут использовать злоумышленники для самых разных целей.

«Детям стоит объяснять, что нужно заботиться о своей приватности и тех данных, которые они размещают в Сети, чтобы не было неприятных последствий», — подытожил Сиденко.

Специалист посоветовал с помощью проверенных интернет-платформ повышать цифровую грамотность детей и объяснять им принципы безопасной работы в сети, например, что делать, если столкнулся с кибербуллингом или мошенниками в интернете.