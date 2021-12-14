Сидельников об уходе из казанского "Динамо": Просто не продлили контракт.

14 декабря 2021. Сергей Гаврилов.

Экс-наставник казанского волейбольного «Динамо» Виктор Сидельников в интервью «Советскому спорту» рассказал, как в 2008 году после победы в Лиге чемпионов и семи лет работы в Казани, он завершил работу с «Динамо». Решение клубного руководство он назвал стратегическим и оправданным решением.

Сидельников пояснил, что связи с высокими результатами команды и сменой тренера не было: «Стратегические решения руководителей не имеют прямой зависимости от результата. Тренеров часто меняют после побед. С нами же тогда просто не продлили контракты. Сказали об этом заранее – до завершения сезона».