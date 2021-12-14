Сидельников рассказал об истории создания женского «Динамо-Ак Барс»

Первый тренер казанского волейбольного «Динамо» Виктор Сидельников рассказал изданию «Советский спорт», как его жена стала первым тренером женской команды в Казани.

По словам специалиста, это была идея руководителя городского Управления внутренних дел. Дело было в 2002 году. «Когда в Казани сборная России с Германией матчи Мировой лиги играла, я помогал с организацией — на немецком-то говорил. После второго матча стояли вместе с начальником УВД Казани Евгением Давлетшиным и мэром Камилем Исхаковым. Он говорит: „С мужской командой у нас всё в порядке, а вот женской высокого уровня команды нет“. Тут же зашел разговор о том, что надо бы создать. А Давлетшин показывает на жену, она рядом стояла, [что] у нас и тренер уже есть», — поделился воспоминаниями Сидельников.

При этом собеседник издания заявил, что сначала был категорически против двух тренеров в одной семье. «Сначала отрицательно, сказал, что категорически против. А Давлетшин берет нас с Мариной за ладони и вкладывает в ладонь Исхакова: мол, договорились, начинайте. Марина создала „Казаночку“ — в команду пришли даже чемпионка мира в составе сборной СССР Юлия Хамитова, олимпийские чемпионки Марина Кумыш и Елена Волкова!» — заметил он.

Тренер вспомнил, какое бремя они взвалили на себя вместе с супругой. «Первую лигу и высшую лигу «Б» они („Казаночка“ — прим. Т-и) прошли быстро. Но для семьи это было очень тяжело! Ребенок оставался без нашего присмотра, с ним бабушки сидели — или моя мама, или мама Марины приезжала. Жена из „Казаночки“ ушла в университет преподавать и волейбольную команду там тренировала», — добавил он.