«Сидели бы на базе неделю» - Титов о наказании Романцева «Спартаку» за проигрыш «Балтике»

Экс-капитан московского «Спартака» Егор Титов в разговоре с «РБ Спорт» предположил, как бывший наставник «красно-белых» Олег Романцев наказал бы команду за разгромное поражение от «Балтики» (0:3).

«Мы бы сразу прямо после матча уехали на базу. И сидели бы там, возможно, неделю. Не знаю, как сейчас. Как мне сказали, команда перед чемпионатом получала минимальную нагрузку. Не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что надо получать максимальную нагрузку и быть приближёнными к тому, с чем ты будешь сталкиваться в сезоне. Давайте говорить честно, «Балтика» до любого из удалений «Спартак» переигрывала», – сказал Титов.

После двух туров «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе московского клуба три очка, одна победа и одно поражение.