«Сидела за первой партой»: Родственники погибшей в Казани девочки рассказали о трагедии

Родная тетя ученицы 8А класса казанской школы №175 Алисы Гарифуллиной Насима Шайхутдинова, узнав о трагедии этого утра, приехала в город из деревни Высокогорского района. Она рассказала, что долгое время семья не могла получить никакой информации, где и в каком состоянии племянница.

«В районе 9.30 услышала сильный грохот. Из соседнего дома звонит сестра, мама Алисы, бегают люди, не могут понять, почему дети раньше времени идут со школы. Сестра вышла, и мы с ней тоже побежали. Встретили двух девочек из их класса, они выходили из школы. Сказали, что сидевшие за первой партой две девочки раненные остались лежать под столом. А Алиса сидела за первой партой. Видела соседского мальчика, вышел на своих ногах. Сестре сказали, что дочку увезли в ДРКБ, ее отец уже несколько часов там, ничего не сообщают, и МЧС ничего не говорит», — рассказала Насима Шайхутдинова.

На момент общения с корреспондентом ИА «Татар-информ» у родственников еще была надежда увидеть племянницу живой. «Может, вышла и где-нибудь прячется. Может быть, голова у нее ранена, попала в отделение нейрохирургии», — предположили они.

Но через час им сообщили, что Алиса погибла. «Увезли в морг. Она была единственным ребенком в семье, долгожданным, мать ее родила в 33 года, они так ее любили, дорожили ей», — поделилась тетя школьницы.